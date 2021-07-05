Реформатора церкви сожгли заживо

Гус был последователем английского теолога Джона Уиклифа, одним из первых реформаторов католической церкви. Фото: https://nat.museum-digital.de

Реформатора Яна Гуса 6 июля 1415-го сожгли заживо вместе со своими трудами на костре в городе Констанц, теперь Германия.

Мыслитель, идеолог чешской Реформации Ян Гус родился в бедной крестьянской семье. Окончил Карлов университет в Праге, был проповедником Вифлеемской часовне.

Проповеди, которые он читал на чешском языке, собирали массы народа. Ян Гус обличал католическое духовенство, требовал коренной реформы церкви, осуждал ее богатство, распущенность клира, продажу и покупку церковных должностей, выступал против насилия в Чехии, угнетения бедняков.

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Проповеди сначала вызвали сочувствие определенных кругов господствующего класса в Чехии, заинтересованных в секуляризации церковных земель, симпатии чешского короля Вацлава IV. 1410-го Гуса отлучили от церкви. После выступления против продажи индульгенций вынужден покинуть Прагу.

Теологический факультет Пражского университета приговорил Гуса, как еретика. Ему забросили ошибки в науке о таинствах, святых, отпущения грехов, а также подрыв авторитета церкви и непокорность папе и епископам. Гуса схватили и бросили в тюрьму.

Городской совет Констанцы 6 июля вынес решение казнить Гуса через сожжение. Весть о сожжении Гуса вызвала беспорядки на чешских землях. Восстание возглавил шляхтич Ян Жижка. Разъяренный народ изгонял католических священников с их приходов.

Папа Римский Лев Х 3 января 1521-го отлучил от римско-католической церкви религиозного реформатора Мартина Лютера за публикацию 95 тезисов о финансовых злоупотреблениях в церкви. Папа подверг Лютера анафеме. Мартин публично сжег папскую буллу. Объявил, что борьба с папским засильем является делом всего немецкого народа. Так зародилась протестантская церковь, которая сначала только стремилась очистить католическую веру.