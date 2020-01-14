Разгромили музеи, особо ценные вещи вывезли в Россию

Первоначальный коллектив НОШ на фото, сделанном в Полтаве в 1903-м. В центре сидят председатель Михаил Грушевский и писатель Иван Франко. Фото: ntsh.org

Советская власть ликвидировала Научное общество имени Тараса Шевченко во Львове 14 января 1940-го. Через 2 суток учреждение превратится в филиал Академии Наук УССР.

Большевики разгромили музеи и разграбили археологические, этнографические, художественные и исторические коллекции общества. Особо ценные вещи вывезли в Россию. К началу Второй мировой войны коллекция НОШ насчитывала почти 1,2 тыс. томов сборников и журналов. Библиотека сохраняла 350 тыс. книг и уникальной украинской периодики.

Оккупанты взялись и за членов НОШ. Часть из них репрессировали и уничтожили. Историка Романа Зубика расстреляли в тюрьме Бригидки с началом немецкого наступления на СССР. Мужчина голосовал против превращения общества в филиал ВУАН. При невыясненных обстоятельствах погибли и филолог Кирилл Студинский, общественный деятель Владимир Старосельский и сын Ивана Франка Петр, которые также имели свой голос.

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Постоянные репрессии побудили часть общества НОШ к эмиграции. В 1947-м его восстановили как эмиграционное научное общество в Мюнхене. Инициатива принадлежала географу Владимиру Кубийовичу. Впоследствии были созданы центры общества в США, Канаде и Австралии. Оно получило статус отдельного члена в Американской ассоциации содействия славянским студиям.

Первоначально Общество имени Шевченко возникло в австро-венгерском Львове в 1873 году как литературное. Инициатива принадлежала писателю Александру Конисскому. Средства на учреждение выделяли меценаты Правобережной Украины, в частности тетка будущего гетмана Украинской Державы Елизавета Скоропадская-Милорадович и землевладелец Евгений Чикаленко. Расцвета общество достигло под председательством Михаила Грушевского, которого прислал на Западную Украину его учитель Владимир Антонович. С 1892 года общество стало научным. Иностранными действительными членами были физик Альберт Эйнштейн, первый президент Чехословакии Томаш Масарик, историк Любор Нидерле и математик Феликс Кляйн. Имело препятствия в деятельности от поляков, которые делили с украинцами Галичину, но больше всего общество страдало от жестокой политики россиян, когда те захватывали Львов в ходе двух мировых войн.