Разгромили музеи, особо ценные вещи вывезли в Россию

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 432
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 1809
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
7 Просмотров: 2367
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3789
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17190
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7497
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1494
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1089
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52209
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7749
Фото
Все фото
6
35
10
4
29
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Играли в футбол и строили мосты – оцифровали фото, сделанные в Сербии во время Первой мировой войны
Играли в футбол и строили мосты – оцифровали фото, сделанные в Сербии во время Первой мировой войны
Как выглядел 1890-го городок в Карпатах, который превратили в курорт – фото
Как выглядел 1890-го городок в Карпатах, который превратили в курорт – фото
Во дворце императора нашли потайную комнату
Во дворце императора нашли потайную комнату
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Видео
Все видео
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
В скифском кургане нашли украшение из Египта
В скифском кургане нашли украшение из Египта
Нашли дворец древней цивилизации
Нашли дворец древней цивилизации
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2430
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1971
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2853
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3834
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 792
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
вторник, 14 января 2020 11:00

Разгромили музеи, особо ценные вещи вывезли в Россию

  Комментировать
Разгромили музеи, особо ценные вещи вывезли в Россию
Первоначальный коллектив НОШ на фото, сделанном в Полтаве в 1903-м. В центре сидят председатель Михаил Грушевский и писатель Иван Франко. Фото: ntsh.org

Советская власть ликвидировала Научное общество имени Тараса Шевченко во Львове 14 января 1940-го. Через 2 суток учреждение превратится в филиал Академии Наук УССР.

Большевики разгромили музеи и разграбили археологические, этнографические, художественные и исторические коллекции общества. Особо ценные вещи вывезли в Россию. К началу Второй мировой войны коллекция НОШ насчитывала почти 1,2 тыс. томов сборников и журналов. Библиотека сохраняла 350 тыс. книг и уникальной украинской периодики.

Оккупанты взялись и за членов НОШ. Часть из них репрессировали и уничтожили. Историка Романа Зубика расстреляли в тюрьме Бригидки с началом немецкого наступления на СССР. Мужчина голосовал против превращения общества в филиал ВУАН. При невыясненных обстоятельствах погибли и филолог Кирилл Студинский, общественный деятель Владимир Старосельский и сын Ивана Франка Петр, которые также имели свой голос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Европейский скандал": россияне разграбили Львов

Постоянные репрессии побудили часть общества НОШ к эмиграции. В 1947-м его восстановили как эмиграционное научное общество в Мюнхене. Инициатива принадлежала географу Владимиру Кубийовичу. Впоследствии были созданы центры общества в США, Канаде и Австралии. Оно получило статус отдельного члена в Американской ассоциации содействия славянским студиям.

Первоначально Общество имени Шевченко возникло в австро-венгерском Львове в 1873 году как литературное. Инициатива принадлежала писателю Александру Конисскому. Средства на учреждение выделяли меценаты Правобережной Украины, в частности тетка будущего гетмана Украинской Державы Елизавета Скоропадская-Милорадович и землевладелец Евгений Чикаленко. Расцвета общество достигло под председательством Михаила Грушевского, которого прислал на Западную Украину его учитель Владимир Антонович. С 1892 года общество стало научным. Иностранными действительными членами были физик Альберт Эйнштейн, первый президент Чехословакии Томаш Масарик, историк Любор Нидерле и математик Феликс Кляйн. Имело препятствия в деятельности от поляков, которые делили с украинцами Галичину, но больше всего общество страдало от жестокой политики россиян, когда те захватывали Львов в ходе двух мировых войн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разгромили музеи, особо ценные вещи вывезли в Россию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Разгромили музеи, особо ценные вещи вывезли в Россию

Вместо анестезии пациентку держали двое мужчин

Самое читаемое
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
6
 Просмотров: 18441
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
4
 Просмотров: 16497
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 16110
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
6
 Просмотров: 10305
Гороскоп на 13-19 января: что сделать, чтобы неделя стала успешной
Гороскоп на 13-19 января: что сделать, чтобы неделя стала успешной
 Просмотров: 8370
История
Вместо анестезии пациентку держали двое мужчин
Вместо анестезии пациентку держали двое мужчин
 Просмотров: 1674
Выставили на продажу драгоценности, которые украли в музее
Выставили на продажу драгоценности, которые украли в музее Просмотров: 621
Узнали, кому принадлежало золото найдено в парке
Узнали, кому принадлежало золото найдено в парке Просмотров: 1827
140 человек - показали дневной отчет чекиста
140 человек - показали дневной отчет чекиста Просмотров: 2584
Взялись за декоммунизацию "тачанки"
Взялись за декоммунизацию "тачанки" Просмотров: 1809
Больше всего комментируют
7
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
7
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Украинцы хотели сильной руки Лукашенко, но не Путина - Бекешкина о выборах
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
3
В Иране продолжаются массовые протесты
Голосов: 1609
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua