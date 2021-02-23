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вторник, 23 февраля 2021 12:26

Расстреляли крымскотатарского политического деятеля

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Расстреляли крымскотатарского политического деятеля
Номан Челебиджихан стал одним из организаторов 1-го Курултая крымскотатарского народа Фото: avdet.org

23 февраля 1918 года пробольшевистские матросы убили в Севастопольской тюрьме крымскотатарского политического и государственного деятеля Номана Челебиджихана. Считали его опасным для советской власти.

Мужчина родился в 1885-м в поселке Биюк-Сонак, что на севере Крыма. После окончания Зынджирлы-медресе в Бахчисарае вступил в Стамбульский университет. Изучал право и богословие. Создал "Общество молодых татарских писателей" и "Общество крымскотатарской учащейся молодежи", а в 1909 году подпольную политическую организацию Vatan - "Родина". Вернувшись в Крым продолжил образование в Российской империи.

В 1914-м в Крыму вместе с Джафером Сейдаметом разработал стратегию национальной борьбы и пошел добровольцем в армию. Во время войны его арестовали за пропаганду социалистических идей и освободили с началом Русской революции 1917 года. Тогда же он вернулся в Крым и возглавил Временный Крымско-мусульманский исполнительный комитет. Был избран муфтием - главой Таврического магометанского духовного правления. Призвал к формированию мусульманских вооруженных сил.

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2 октября 1917-го Номан Челебиджихан изложил программу организации парламента крымскотатарского народа - Курултая. 1-й Курултай начался в декабре 1917 года. Челебиджихан разрабатывал проект Конституции Крымской Народной Республики. В ней подтверждалось всеобщее избирательное право, отмена званий и сословных привилегий, равенство женщин с мужчинами. На Курултае провозгласили автономную Крымскую Народную Республику. Челебиджихан стал главой национального правительства - Директории - и одновременно министром юстиции.

Во время борьбы за полуостров между различными силами подал в отставку. 10 января 1918-го Курултай вел переговоры с большевиками о прекращении вооруженной борьбы в Крыму. Те не согласились. Захватили власть в Симферополе, арестовали Челебиджихана и других деятелей и самолетом доставили их в Севастополь.

После расстрела Челебиджихана, матросы привязали к его телу камень и бросили в Черное море.

На Курултае в Бахчисарае 13 декабря 1917 года провозгласили Крымскую Народную Республику. Это была первая в мире мусульманская республика.

Заседание Курултая началось 9 декабря 1917-го в Зале суда Ханского дворца в Бахчисарае. Председательствовал Асан Сабри Айвазов. На следующий день утвердили государственную символику и приняли "Крымско-татарские основные законы", первую Конституцию Крыма, которая предусматривала реализацию крымскотатарским народом права на национальное самоопределение и самоуправление путем создания парламента, избранного на свободных, прямых, равных выборах тайным голосованием, отмены званий и состояний, провозгласила равенство всех граждан независимо от их национальности или веры и равноправие женщин и мужчин.

18 декабря Курултай сформировал национальное правительство - Директорию - в составе 5 директоров - министров. Опираясь на предварительные договоренности, Украинская Центральная Рада признала это государственное образование и его правительство, а крымскотатарская Директория осудила агрессию Советской России против УНР.

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Дата
23
февраля

Расстреляли крымскотатарского политического деятеля

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