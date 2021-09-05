Раскопали захоронение древнего правителя

Археологи раскопали гробницу правителя Урарту. Фото: Hurriyet Daily News

Турецкие археологи раскопали гробницу правителя Урарту.

Ее обнаружили во время очередного сезона раскопок в замке Чавуштепе, сообщает Hurriyet Daily News.

В гробнице был похоронен человек вместе с богатыми дарами. Обнаружили кости собаки, четырех лошадей и множества быков, коров и овец.

"Хорошее состояние захоронения мужчины, похороненного вместе со своими лошадьми - это ситуация, с которой мы столкнулись впервые. Работы все еще продолжаются. Надеюсь, в ближайшие дни мы получим новые свидетельства благородного происхождения этого человека", - сказал профессор Рафет Чавушоглу.

Археологи предполагают, что гробница могла принадлежать правителю Урарту. Или кому-то из его семьи. Или выдающемуся воину. Их хоронили с лошадьми.

"Это место всегда было для нас первым, где мы столкнулись с урартскими погребальными традициями. В ходе исследований, проведенных вместе с группой экспертов, мы установили, что гробница находится на своем первоначальном месте", - сообщил профессор.

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У захоронения нашли глиняную лампу, подобных которой никогда ранее не находили.

Подводные археологи у Эгатских островов у берегов Италии обнаружили два бронзовых тарана военных кораблей. Обследовали там место морской битвы между римским и карфагенским флотом 241 года до н.э. Там же нашли 10 свинцовых снарядов для пращи, бронзовые шлемы, римские и греческие монеты.