Раскопали ямы с отрубленными руками

Автор: dialogs.org.ua В Египте нашли жертвенник с человеческими руками

Археологи обнаружили ямы с отрубленными руками без скелетов в бывшей столице древнего Египта Аварисе. Их нашли во дворце фараона Хаяна Гиксоского. В XVIII - XVI вв. до н.э. западно-азиатский народ гиксосов захватил Северной Египет.

Ямы находились во внешней части дворца и за тронным залом. Археологи обратили внимание, что некоторые руки принадлежали крупным мужчинам. По древним легендам Египет тех времен населяли гиганты. Однако большинство из них имеют обычный размер, сообщают Диалоги.

Вероятно руки использовали в церемониальной практике. Египетские воины отрубили их своим убитым врагам и за денежное вознаграждение отдавали командирам. Этот обряд изображен в древнеегипетском искусстве.

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Автор: dialogs.org.ua Египтяне складывают руки убитых врагов. Изображения на стенах храмов.

В интернете показали фото древнеегипетских мумий. Все они были представлены в Египетском музее в Каире. Подборка принадлежит британскому египтологу и антропологу Графтону Элиоту Смиту, который внес мумии в свой каталог в 1912-м.