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понедельник, 10 июня 2019 20:17

Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34

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Показали каталог британского египтолога Графтона Элиота Смита с мумиями знатных египтян
Фото: Хроніки Прекрасної Епохи
Показали каталог британского египтолога Графтона Элиота Смита с мумиями знатных египтян
Показали каталог британского египтолога Графтона Элиота Смита с мумиями знатных египтян
Показали каталог британского египтолога Графтона Элиота Смита с мумиями знатных египтян
Показали каталог британского египтолога Графтона Элиота Смита с мумиями знатных египтян

В интернете показали фото древнеегипетских мумий. Все они были представлены в Египетском музее в Каире.

Подборка принадлежит британскому египтологу и антропологу Графтону Элиоту Смиту, который внес мумии в свой каталог в 1912-м, сообщают Хроники Прекрасной Эпохи

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Смит первым применил методы сравнительной анатомии в целях изучения доисторического человека. Руководил антропологическими экспедициями в долину Нила. Вместе со своим учеником Раймондом Дартом нашел остатки пекинского и южноафриканского доисторического человека.

Египетские археологи у пирамид Гизы обнаружили часть кладбища возрастом 4500 лет. На кладбище обнаружили несколько гробниц и захоронений. В одном из саркофагов лежало два человека, пишет Live Science. Похороненные мужчины жили почти 4500 лет назад, во времена Пятой династии, вскоре после постройки пирамид Гизы

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