Двое мужчин в саркофаге - у египетских пирамид раскопали кладбище

В Египте нашли саркофаг с двумя мужчинами Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Египетские археологи у пирамид Гизы обнаружили часть кладбища возрастом 4500 лет.

На кладбище обнаружили несколько гробниц и захоронений. В одном из саркофагов лежало два человека, пишет Live Science.

Похороненные мужчины жили почти 4500 лет назад, во времена Пятой династии, вскоре после постройки пирамид Гизы.

В одной из гробниц похоронен жрец богини закона Маат Бенуа-ка. Он был судьей и имел титул "очиститель царей Хафра, Усеркафа и Ниусерра". Во второй гробнице лежит мумия Нуи - "обладателя больших земель", "следит за новыми поселениями" и "очистителя царя Хафра".

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В гробнице нашли известняковую статую, каменные гравюры и деревянные маски.

В Египте археологи обнаружили коллекцию мумифицированных кошек и жуков-скарабеев. Их нашли среди артефактов, обнаруженных в 7 гробницах на краю комплекса пирамиды Кинга в древнем некрополе Саккара.