Раскопали оружие охранника великого князя

Топоры носили при себе ближайшие дружинники Великого князя Киевского Фото: bukpravda.cv.ua

Недалеко от города Сокиряны Черновицкой области нашли оружие времен Киевской Руси. Это боевые топоры, которыми более 1 тыс. лет назад пользовались воины великих киевских князей.

"Несколько дней назад на Буковине, было найдено интересную историческую коллекцию оружия времен Киевской Руси. Это уникальная вещь - такими боевыми топорами пользовались дружинники князя Владимира Великого, которые ходили по Днестру до Черного моря и завоевывали новые земли для Руси", - отметил "Буковинской правде" историк Игорь Швец.

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По его словам, эта находка свидетельствует о том, что Северная Бессарабия - этническая украинская земля, и была в составе, прежде всего, Киевской Руси, а позже Галицко-Волынского княжества.

Князь Владимир Святославович начал править в столице Руси Киеве 10 июня 978-го года. Построил и усилил государство, за что его назвали Великим. Новый киевский правитель собирает восточнославянские земли вокруг Киева - хорватов и дулибов, вятичей и радимичей. Присоединяет к владениям Руси Червенские города - Галицкие и Волынские земли. Имеет большой авторитет своих дружинников.