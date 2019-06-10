Князь посадил сыновей в тюрьму

Владимир Великий занял Киевский престол Иллюстрация: arts.in.ua

Князь Владимир Святославович начал править в столице Руси Киеве 10 июня 978-го года. Построил и усилил государство, за что его назвали Великим.

"Князь Красное Солнышко стоит во главе государства. Ласковый к подданным и строгий к врагам. Его окружают советники-бояре и грозные витязи-богатыри. Все они пируют с князем в его пышных палатах. В другое время богатыри ездят в "чистом поле "несут службу на заставе богатырской давая отпор врагам. Под их надежной защитой трудятся пахари и скотоводы, ремесленники и промысловики, весь народ Киевской Руси ", - писал украинский историк Николай Костомаров.

Новый киевский правитель собирает восточнославянские земли вокруг Киева - хорватов и дулибов, вятичей и радимичей. Присоединяет к владениям Руси Червенские города - Галицкие и Волынские земли. Имеет большой авторитет своих дружинников.

"Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото, как мой дед и отец мой", - любит говорить он.

Энергично внедряет государственные реформы. Пишет свод законов "Устав земляной". Подавляет мятежную родоплеменную знать. Посылает 12 сыновей в разные города и земли Руси.

Посадил Вышеслава в Новгороде, Изяслава в Полоцке, Святополка в Турове, Ярослава в Ростове, Всеволода во Владимире, Мстислава в Тмутаракани.

Большое внимание уделяет религиозным вопросам. Пытается объединить славянские племена вокруг веры в верховного Бога Перуна. Терпит неудачу. Каждое племя хочет видеть верховным свое божество - Даждьбога, Сварога, Велеса и не признает Перуна, а соответственно и Владимира.

"Все славяне имели веру восточных язычников. Признавая единого Бога Вседержителя, считали символом и жильем его солнце, а орудием гнева - его гром, или перун. Поэтому и чествовали солнце зажиганием огня как его образа, бросая туда начала от всего растущего, а праздник сей называли Купалой ", - отмечается в "Истории Русов ".

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Владимир понимает, что объединить и укрепить государство сможет только единобожие. Начинает искать альтернативу. Обращается к евреям и мусульманам, но в результате приходит в Византию от которой принимает крещение.

"Велел перебросить идолов - одних изрубить, других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и тянуть Боричевым спуском", - пишет Нестор Летописец в "Повести временных лет".

Именно с этого времени Киевская Русь приобщается к мировой культуре: книжности, искусству, образованию и науке.

Русичи помнили трагическую гибель отца Владимира Святослава от рук печенежского хана Кури. Поэтому видели высшую добродетель князя в его борьбе с кочевым степью. 7 больших походов на печенегов заканчиваются победой. Именно по приказу князя вокруг Киева возводят систему насыпей известную как "змеиные валы" - по замыслу это должно было служить значительным препятствием степной коннице.

Последние годы жизни Владимира затмило неповиновение сыновей. 1012-го восстает сын Святополк из Турова. Князь бросает сына в тюрьму. Через 2 года то же самое делает Ярослав из Новгорода, в будущем прозванный Мудрым. Владимир начинает подготовку похода на сына, но в разгар приготовлений внезапно умирает.

3 июля 964 года дружина князя русов - Святослава Игоревича из рода Рюриковичей одержала сокрушительную победу над войском Хазарского каганата. Столица иудейской Хазарии - Итиль была взята войском Святослава и была разрушена, затем разрушили ключевые крепости Хазарии, составлявшие основу её власти. По свидетельствам средневековых путешественников, основной статьей доходов каганата, кроме посредничества и ростовщичества, на протяжении всей его истории была работорговля.