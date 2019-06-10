Князь посадил сыновей в тюрьму

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
Просмотров: 4131
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1683
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4402
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 42843
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 450
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 378
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2097
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3186
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5652
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3717
Фото
Все фото
14
35
13
5
8
Как варили пиво в XIX в. - подборка фото
Как варили пиво в XIX в. - подборка фото
Какими были звезды театральной сцены начала XX века - подборка фото
Какими были звезды театральной сцены начала XX века - подборка фото
Как выглядело украинский городок, за которое сражались во время Первой мировой
Как выглядело украинский городок, за которое сражались во время Первой мировой
Откопали древний дом гончара
Откопали древний дом гончара
Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции через голую женщину
Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции через голую женщину
Видео
Все видео
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Українці відзначають День героїв
Українці відзначають День героїв
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2439
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4680
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 486
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1098
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 1305
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
понедельник, 10 июня 2019 10:24

Князь посадил сыновей в тюрьму

  Комментировать
Князь посадил сыновей в тюрьму
Владимир Великий занял Киевский престол Иллюстрация: arts.in.ua

Князь Владимир Святославович начал править в столице Руси Киеве 10 июня 978-го года. Построил и усилил государство, за что его назвали Великим.

"Князь Красное Солнышко стоит во главе государства. Ласковый к подданным и строгий к врагам. Его окружают советники-бояре и грозные витязи-богатыри. Все они пируют с князем в его пышных палатах. В другое время богатыри ездят в "чистом поле "несут службу на заставе богатырской давая отпор врагам. Под их надежной защитой трудятся пахари и скотоводы, ремесленники и промысловики, весь народ Киевской Руси ", - писал украинский историк Николай Костомаров.

Новый киевский правитель собирает восточнославянские земли вокруг Киева - хорватов и дулибов, вятичей и радимичей. Присоединяет к владениям Руси Червенские города - Галицкие и Волынские земли. Имеет большой авторитет своих дружинников.

"Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото, как мой дед и отец мой", - любит говорить он.

Энергично внедряет государственные реформы. Пишет свод законов "Устав земляной". Подавляет мятежную родоплеменную знать. Посылает 12 сыновей в разные города и земли Руси.

Посадил Вышеслава в Новгороде, Изяслава в Полоцке, Святополка в Турове, Ярослава в Ростове, Всеволода во Владимире, Мстислава в Тмутаракани.

Большое внимание уделяет религиозным вопросам. Пытается объединить славянские племена вокруг веры в верховного Бога Перуна. Терпит неудачу. Каждое племя хочет видеть верховным свое божество - Даждьбога, Сварога, Велеса и не признает Перуна, а соответственно и Владимира.

"Все славяне имели веру восточных язычников. Признавая единого Бога Вседержителя, считали символом и жильем его солнце, а орудием гнева - его гром, или перун. Поэтому и чествовали солнце зажиганием огня как его образа, бросая туда начала от всего растущего, а праздник сей называли Купалой ", - отмечается в "Истории Русов ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мордорская версия": российскую императрицу выдали за княгиню Ольгу

Владимир понимает, что объединить и укрепить государство сможет только единобожие. Начинает искать альтернативу. Обращается к евреям и мусульманам, но в результате приходит в Византию от которой принимает крещение.

"Велел перебросить идолов - одних изрубить, других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и тянуть Боричевым спуском", - пишет Нестор Летописец в "Повести временных лет".

Именно с этого времени Киевская Русь приобщается к мировой культуре: книжности, искусству, образованию и науке.

Русичи помнили трагическую гибель отца Владимира Святослава от рук печенежского хана Кури. Поэтому видели высшую добродетель князя в его борьбе с кочевым степью. 7 больших походов на печенегов заканчиваются победой. Именно по приказу князя вокруг Киева возводят систему насыпей известную как "змеиные валы" - по замыслу это должно было служить значительным препятствием степной коннице.

Последние годы жизни Владимира затмило неповиновение сыновей. 1012-го восстает сын Святополк из Турова. Князь бросает сына в тюрьму. Через 2 года то же самое делает Ярослав из Новгорода, в будущем прозванный Мудрым. Владимир начинает подготовку похода на сына, но в разгар приготовлений внезапно умирает.

3 июля 964 года дружина князя русов - Святослава Игоревича из рода Рюриковичей одержала сокрушительную победу над войском Хазарского каганата.

Столица иудейской Хазарии - Итиль была взята войском Святослава и была разрушена, затем разрушили ключевые крепости Хазарии, составлявшие основу её власти.

По свидетельствам средневековых путешественников, основной статьей доходов каганата, кроме посредничества и ростовщичества, на протяжении всей его истории была работорговля.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Князь посадил сыновей в тюрьму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

"Мрачный" Шевченко в шинели понравился Хрущеву

Самое читаемое
Алина Гросу показала мужа
Алина Гросу показала мужа
5
 1 Просмотров: 23742
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 23463
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
16
 Просмотров: 19422
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
 Просмотров: 11097
Сын Ющенко открыл ресторан
Сын Ющенко открыл ресторан 10 Просмотров: 9918
История
"Мрачный" Шевченко в шинели понравился Хрущеву
"Мрачный" Шевченко в шинели понравился Хрущеву
 Просмотров: 333
Как варили пиво в XIX в. - подборка фото
Как варили пиво в XIX в. - подборка фото
14
 Просмотров: 1989
Какими были звезды театральной сцены начала XX века - подборка фото
Какими были звезды театральной сцены начала XX века - подборка фото
35
 Просмотров: 4032
Главный герой романа работает в Министерстве Правды
Главный герой романа работает в Министерстве Правды
 Просмотров: 243
Как казаки судили преступников - презентовали исследование
Как казаки судили преступников - презентовали исследование Просмотров: 855
Больше всего комментируют
31
Крым гибридно просит у Зеленского воды и поездов: документ
27
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
24
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
10
Сын Ющенко открыл ресторан
8
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Голосов: 9
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua