Раскопали мечеть, которую построили сразу после появления ислама

В Израиле нашли одну из древнейших мечетей. Фото: bbc.com

Археологи нашли одну из древнейших в мире мечетей в бедуинском поселении Рахат в Израиле. Ее возраст составляет около 1200 лет. Относится ко временам раннего ислама.

Израильское управление по вопросам древностей отмечает, что мечеть нашли во время строительных работ в этом районе случайно, пишет BBC.

Ученые сообщают, что это первая известная мечеть с тех времен в этом районе, которая конкурирует по возрасту с теми, что находили в Мекке и Иерусалиме. Здание было открытым, имело прямоугольную форму и имело михраб - молитвенную нишу, которая указывает направление на юг в Мекку, святой город ислама.

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Это одна из первых мечетей, построенных после прихода ислама на территорию Израиля, когда арабы завоевали эту византийскую провинцию в 636 году, отмечает эксперт по ранней исламской истории Гедеон Авни.

Археологи обнаружили многочисленные руины в древнем городе вестготов Реккополисе, неподалеку Мадрида, Испания. Самой интересной находкой оказалось здание, в котором видят одну из старейших мечетей Европы. Открытие указывает на то, что город, чей возраст достигает 1400 лет, было гораздо больше, чем предполагали. Исследователи обнаружили пригороды, которіе располагались перед городской стеной. Одно из больших зданий по своей ориентации в пространстве отличалась от других. Его расположение совпадало с направлением на Мекку - священный город мусульман и центр их паломничества.