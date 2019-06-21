Археологи раскопали древнейшую мечеть в Европе

Автор: livescience.com В древнем городе вестготов обнаружили древнейшую мечеть

Археологи обнаружили многочисленные руины в древнем городе вестготов Реккополисе, неподалеку Мадрида, Испания. Самой интересной находкой оказалось здание, в котором видят одну из старейших мечетей Европы.

Открытие указывает на то, что город, чей возраст достигает 1400 лет, было гораздо больше, чем предполагали. Исследователи обнаружили пригороды, которіе располагались перед городской стеной.

"Благодаря новому геомагнитному обследованию мы узнали, что пространство, окруженное стенами города, было полностью развито и его население было достаточно большим, чтобы расселяться за городские стены", - заявил профессор классики и истории Йельского университета Ноэл Ленски.

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Одно из больших зданий по своей ориентации в пространстве отличалась от других. Его расположение совпадало с направлением на Мекку - священный город мусульман и центр их паломничества. Планировка здания также напоминает мечети на Среднем Востоке. Однако археологи отмечают, что только конечные раскопки могут окончательно подтвердить, действительно ли это здание было мечетью, сообщает Live Science.

Раскопки Реккополиса продолжаются в течение нескольких десятилетий, но до сих пор археологи обнаружили лишь около 8% площади внутри городских стен. Выявление мечети может кардинально изменить взгляды на религиозные отношения периода Великого переселения народов в Европе.

Вестготы — древнегерманское племя, которое играло ключевую роль в истории Западной Европы после упадка Римской империи. Они участвовали в Великом переселении народов с IV в. н.э. и считаются предками испанцев и португальцев. Реккополис был построен в VI в., а к X в. заброшен по неизвестным причинам.

Когда к концу VII ст. земли Северной Африки, которые до этого контролировала Византия, окончательно отошли Омейядскому халифату, внимание арабов переключилось на Европу. В 711 году 7-тысячное арабское войско. Местный король Родерих в это время воевал с васконами (басками) в противоположной части Пиренейского полуострова, так что мусульмане, не встретив серьёзного сопротивления, сумели значительно продвинуться на север в сторону Севильи. В июле того же 711 года произошло решающее сражение между вестготами, с одной стороны, и арабами и берберами - с другой. Несмотря на численно преимущество, войско Вестготского королевства потерпело сокрушительное поражение, король Родерих был убит, и к 718 году халифат захватил большую часть Пиренеев. Только северные районы страны оказали ожесточённое сопротивление. Здесь появилось королевство Астурия, с которого началась Реконкиста – процесс отвоевания Иберии, завершившаяся в 1492-м.