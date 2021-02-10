Район Киева периода Руси воссоздали в 3D

 
Ексклюзивы
1/5
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 396
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 765
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1062
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 261
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 855
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 612
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2547
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 10224
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1656
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
4
5
4
13
На берегу реки нашли кувшин с серебряными монетами
На берегу реки нашли кувшин с серебряными монетами
Археологи обнаружили крем для лица, которому 2,7 тыс. лет
Археологи обнаружили крем для лица, которому 2,7 тыс. лет
Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет
Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет
Мужчина обнаружил тайный чердак в приобретенном доме. Он завален раритетными фотографиями
Мужчина обнаружил тайный чердак в приобретенном доме. Он завален раритетными фотографиями
Алкоголь от британцев, бейсболки от американцев - как обживались на антарктической станции украинские ученые
Алкоголь от британцев, бейсболки от американцев - как обживались на антарктической станции украинские ученые
Видео
Все видео
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир
Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
В костеле открыли музей русско-украинской войны
В костеле открыли музей русско-украинской войны
Националисты избрали нового руководителя
Националисты избрали нового руководителя
Интервью
1/5
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 765
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 594
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 414
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
1 Просмотров: 774
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 774
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
среда, 10 февраля 2021 14:02

Район Киева периода Руси воссоздали в 3D

  Комментировать
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Показали авторскую 3D-реконструкцию Подола Фото: Pororoka Music

Представили первую авторскую 3D-реконструкцию древнего киевского Подола - сейчас Почтовой площади. Ее создала моделер Светлана Сугак.

"Материалом для цифровой реконструкции стали результаты археологических исследований, памятник археологии и истории национального значения "Участок прибрежного квартала средневекового Киева" и консультации Историко-культурных центров", - сообщает в Facebook Музей на Почтовой площади.

Среди воспроизводимых объектов: Крещатецкие ворота, деревянные усадьбы киевлян, вероятный образ 1-го православного храма - Ильинской церкви 945 года.

Полную версию 3D визуализации средневекового Подола покажут 12 февраля в 20:00 в Музее на Почтовой площади. Зарегистрироваться желающим можно по ссылке, однако количество мест ограничено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из реки достали уникальный древнерусский шлем

Археологи, которые обследовали место находки Городницкого сокровища на Житомирщине, обнаружили неизвестный город времен Киевской Руси.

"Он "потерялся" прямо в Городнице! Только профессиональный взгляд археологов выделил среди деревьев и холмистой местности структуру достаточно большого города. Дальнейший осмотр предоставил первые результаты!" - рассказывал сотрудник Института истории Украины НАНУ Александр Алферов.

В свое время город имел 2 линии обороны, состоящие из валов и специально подготовленные оборонительные крутые склоны. Археологам удалось раскопать небольшие фрагменты обожженной глины, с присущей формой для плинфы - кирпича княжеских времен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Район Киева периода Руси воссоздали в 3D». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Дали год пожить по-человечески

Сгорел самый старый театр

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 46587
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 41779
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 27441
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 23346
Пышногрудые модели снялись в провокационной футбольной фотосессии
Пышногрудые модели снялись в провокационной футбольной фотосессии
6
 Просмотров: 16281
История
Раскопали зал, в котором пировал император
Раскопали зал, в котором пировал император Просмотров: 162
Под городской улицей обнаружили сооружение XIX в.
Под городской улицей обнаружили сооружение XIX в. Просмотров: 153
Дали год пожить по-человечески
Дали год пожить по-человечески
 Просмотров: 702
Сколько зарабатывали и на что тратили деньки римские легионеры - уникальный документ
Сколько зарабатывали и на что тратили деньки римские легионеры - уникальный документ Просмотров: 684
Сгорел самый старый театр
Сгорел самый старый театр
 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
4
Против Порошенко закрыли уголовное дело
2
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
2
Платежки за отопление для киевлян вырастут на 10%: назвали причину
2
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
1
Допотопна мова
Голосов: 11
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть