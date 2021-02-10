Район Киева периода Руси воссоздали в 3D

Показали авторскую 3D-реконструкцию Подола Фото: Pororoka Music

Представили первую авторскую 3D-реконструкцию древнего киевского Подола - сейчас Почтовой площади. Ее создала моделер Светлана Сугак.

"Материалом для цифровой реконструкции стали результаты археологических исследований, памятник археологии и истории национального значения "Участок прибрежного квартала средневекового Киева" и консультации Историко-культурных центров", - сообщает в Facebook Музей на Почтовой площади.

Среди воспроизводимых объектов: Крещатецкие ворота, деревянные усадьбы киевлян, вероятный образ 1-го православного храма - Ильинской церкви 945 года.

Полную версию 3D визуализации средневекового Подола покажут 12 февраля в 20:00 в Музее на Почтовой площади. Зарегистрироваться желающим можно по ссылке, однако количество мест ограничено.

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