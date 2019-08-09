Пытали даже детей: нашли захоронение жертв НКВД

Автор: blitz.if.ua Агенты НКВД пытали украинцев и их детей

В поселке Бильшивцы Галицкого района Ивано-Франковской области нашли массовое захоронение жертв репрессий. Их убили в местной музыкальной школе. Когда-то она служила помещением для органов НКВД. Заключенные, которых удерживали в подвалах были участниками украинского подполья.

"Людям даже негде было прилечь. Ежедневно или каждую ночь здесь проводились допросы, избиения, пытки, издевательства. Это были ужасные условия содержания, было трудно передать элементарные продукты, о медицинской помощи вообще нечего и говорить. Холод, сырость. Все это приводило к смерти. А тела погибших, вероятно, прятали где-то поблизости ", - объясняет порталу Блиц-инфо историк и председатель общества "Память" Василий Тымкив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли массовое захоронение жертв сталинских репрессий

Автор: blitz.if.ua Помещение школы, где НКВД пытало украинцев

Местные жители вспоминают, что над склоном хоронили замученных людей. Эти слова подтверждает находка в 150 м. от здания школы. В первые же минуты раскопа археологи наткнулись на кости 6-летнего ребенка и взрослого.

"Это, вероятно, останки ребенка, потому что короткие кости и таз маленький. Мальчик или девочка будет понятно после экспертизы", - отмечает судмедэксперт Емельян Левицкий.

Вероятно, ребенок не пережил условий содержания в тюрьме.

"Детей судили. Вероятно, их вместе с родителями готовили к депортации. Но, не выдержав всех условий в тюрьме, дети погибали. Это могло быть из-за инфекционных или простудных заболеваний. А мог ударить и НКВДшник. К сожалению, такая страшная практика была в те времена ", - объясняет Тымкив.

Археологи историко-патриотического объединения "Поиск" обнаружили следы массового убийства людей под поселком Шумск на Житомирщине. Это 29 женщин и детей, которых уничтожили чекисты.