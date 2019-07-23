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вторник, 23 июля 2019 15:50

Одни женщины и дети - наткнулись на массовое захоронение жертв большевиков

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Археологи историко-патриотического объединения "Поиск" обнаружили следы массового убийства людей под поселком Шумск на Житомирщине. Это 29 женщин и детей, которых уничтожили чекисты.

Автор: .facebook.com/PoshukZhytomyr
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На Житомирщине обнаружили место уничтожения гражданских людей

"С 19 по 21 июля ИПО "Поиск" проводило поисковые работы на месте массового убийства гражданских лиц в период становления советской власти, примерно 1919-1921 гг. Всего было эксгумировано остатки 29 человек. Большая часть из них - это маленькие дети и женщины. Общее количество найденных остатков людей за все время составляет - 173 человека. Работы в данном месте будет в дальнейшем продолжены, так как это еще не конечная цифра ", - сообщают археологи в Facebook.

Раскопки под Шумском проводят не впервые. Историю поселения и его трагедию представил канал UA: Житомир.

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Автор: .facebook.com/PoshukZhytomyr
  На Житомирщине обнаружили место уничтожения гражданских людей
На Житомирщине обнаружили место уничтожения гражданских людей

Деятель УПА Людмила Фоя погибла в бою с НКВД 19 июля 1950-го. Женщина была двойным агентом. В НКВД ее знали как "Апрельскую". В УПА как "Марка Перелесника". Участвовала в контрразведывательной операции против советских спецслужб. Работала в подпольной прессе повстанцев.

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