Против толпы использовали снайперов, бульдозеры и бронетехнику

В Египте в 2013 году прошли крупнейшие за всю историю акции протеста. Фото: Reuters

Войска окружили и хотели разогнать протестующих в Каире 14 августа 2013-го. Против толпы использовали слезоточивый газ, снайперов, бульдозеры, бронетехнику и армейские вертолеты. Погибло 525 человек.

Массовые выступления начались здесь 3 июля. Тогда военные отстранили от власти демократически избранного президента-исламиста Египта Мухаммеда Мурси - чтобы успокоить демонстрантов, и назначили временное правительство.

Десятки тысяч сторонников Мухаммеда Мурси устроили на улицах Каира сидячую забастовку с требованием вернуть власть свергнутому президенту. После шести недель гражданского противостояния армия решилась на жесткий силовой разгон. Волна насилия захлестнула страну. Исламисты в разных городах Египта подожгли десятки полицейских участков, полностью сожгли 36 христианских церквей, устроили кровопролитные штурмы административных зданий.

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Правительству пришлось ввести чрезвычайное положение сроком на один месяц и комендантский час в Каире и 12 областях страны. В тюрьмы посадили более тысячи членов главного исламистского движения "Братья-мусульмане". Движение "Братья-мусульмане" после свержения Мурси запретили. Более 1,4 тыс. сторонников экс-президента казнили. Еще 40 тыс. - в тюрьму. ООН назвала массовые смертные приговоры беспрецедентными в новейшей истории.

Мурси признали виновным в руководстве незаконной организацией и в краже секретных документов. Доказать, что он лично передал их представителям Катара, тем не менее, не удалось.