Проповедник взялся за алкоголиков и преступников

"Армию Спасения" основал Уильям Бут. Памятник в Лондоне. Фото: http://esu.com.ua

"Армию Спасения" учредил 5 июля 1865 года английский проповедник Уильям Бут в Лондоне. Сейчас подразделения организации, имеющей армейскую организационную структуру, своих солдат и офицеров, работает в более чем 100 странах мира.

Армия Спасения - международное движение, ее миссия - проповедовать Евангелие через практическую заботу и поддержку бедных и нуждающихся. На свои средства содержит школы, производственные колонии, столовые, больницы, различные благотворительные учреждения.

Уильям Бут родился в английском графстве Ноттингем в 1829 году. Становится верующим методистской церкви и вскоре проповедует. Первое массовое служение бедняков Лондона произошло в палатке. Он проповедовал алкоголикам, преступникам и проституткам жертвенное христианство. Открывал кухни, где голодных кормили супом.

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В 1878 году Христианская миссия Восточного Лондона получила название "Армия Спасения", деятельность волонтерской организации распространилась на многие страны. Умер Уильям Бут в возрасте 83 лет. На его похороны собрались 40 тыс. человек, в том числе инкогнито сама королева Мария и около 10 тыс. солдат "Армии Спасения".

Сейчас армия насчитывает более 30 тыс.

Основателя английской Реформации, архиепископа Кентерберийского Томаса Кранмера 21 марта 1556 сожгли на костре как еретика.