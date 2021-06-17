"Продолжаем борьбу предков" - военные тронули историей о дубе Зализняка

Автор: 93-тя ОМБр Холодний Яр 1100-летний дуб Максима Зализняка растет в урочище Холодный Яр за поселком Буда Черкасской области. Широта охвата ствола составляет 9 метров, высота - 30 метров.

93-я отдельная механизированная бригада ВСУ Холодный Яр рассказала историю о комбриге Дмитрии Брижинском и дубе Максима Зализняка в урочище Холодный Яр в Черкасской области.

У дуба бывали Богдан Хмельницкий, Северин Наливайко и Тарас Шевченко.

"Это самое большое дерево в Украине, входящее в десятку таких же деревьев в Европе. Оно расположено на территории урочища Холодный Яр, за поселком Буда в Черкасской области. Это именно тот дуб, листья с которого украшают патч 93-й бригады Холодный Яр. Из уст в уста передавали легенды о том, что Максим Зализняк, предводитель крестьянского восстания Колиивщина, неоднократно отдыхал под этим вековым дубом, проводил под ним военные совещания", - говорится в сообщении пресс-службы.

У дуба чествуют героев на фестивале "Холодный Яр".

Автор: 93-тя ОМБр Холодний Яр Полковник Дмитрий Брижинський нашел желудь под дубом Железняка во время посещения Холодного Яра. Родные военного посадили его. Позже дети прислали отцу фото на фронт - "ребенок" дуба растет дома на подоконнике

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"Во время посещения Холодного Яра командир 93-й бригады, полковник Дмитрий Брижинский, нашел желудь под дубом Зализняка. Родные командира решили посадить его. И вот недавно дети прислали отцу фото - "ребенок" легендарного дуба растет прямо на подоконнике. Пусть растет и крепнет так же, как и наше войско, которое продолжает национально-освободительную борьбу вслед за предками-холодноярцами!", - написали в бригаде.

Казацкий отряд Максима Зализняка 6 июня 1768-го отправился из Холодного Яра под Чигирином в поход против поляков. В Украине началась Колиивщина. Кроме современной Черкасской, Кировоградской, Киевской областей, Колиивщина охватила значительную часть Брацлавщины, Подолье, распространялась на Левобережье. Эпицентром восстания было село Медведевка Чигиринского уезда в Черкасской области.