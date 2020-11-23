Принесли уникальный дневник очевидца Голодомора

Музей получил дневник Лавра Нечипоренко. Фото: holodomormuseum.org.ua

23 ноября в Национальный музей Голодомора-геноцида передали тетрадь с воспоминаниями свидетеля Голодомора 1932-1933 годов Лаврина Нечипоренко.

Этой акцией музей начал массовый сбор свидетельств, реликвий, фотографий семей, переживших Голодомор. Они станут основой экспозиции 2-й очереди музея, которую сейчас строят. Открытие запланировано на 2023 год.

"В 1960-х годах учитель физики из Боярки Киевской области, Лаврин Нечипоренко в простой школьной тетради написал свои воспоминания о пережитом Голодоморе-геноциде на родной Житомирщине. Произведение он назвал "33-й год". Очевидно, что в Советском союзе он не мог нигде его опубликовать. Вместе с коллегой, учителем из соседней школы Иваном Коваленко, они решили издать дневник самиздатом. Это дело было рискованное, ведь угрожало издателям репрессиями и сроками в советских концлагерях. Некоторое время тетрадь с воспоминаниями хранилась в Ивана Коваленко. Он должен был завершить ее редактирование и набрать сочинение на пишущей машинке", - сообщает музей.

Коваленко провел в концлагерях 5 лет. Его обвинили в изготовлении антисоветской агитации. Все рукописи из его дома конфисковали. Дневник чудом сохранился среди конфискованных вещей в архиве КГБ.

В 1996 году все рукописи СБУ вернула Ивану Коваленко.

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"Я исследую украинское движение сопротивления на Киевщине. Изучал архивные материалы. Об этой тетради узнал от одной женщины из Боярки. Ее отец был украинским диссидентом. Я предложил ей пойти в архив СБУ. У многих людей это вызывает недоверие, страх. Но мы нашли дело ее отца, диссидента Ивана Коваленко. Там было указано, что во время ареста у Коваленко конфисковали дневник "33-й год". Я спросил, это ее отец написал что-то о Голодоморе? Она сказала, что это произведение его друга", - рассказал краевед Андрей Ковалев об обнаружении дневника.

Презентовали краудфандингову платформу "Зерна правды". Команда Международного фонда развития Мемориала жертв Голодомора разработала ее совместно с IT-компанией SoftServe. Собирать благотворительные взносы с целью создания и воплощения проекта основной экспозиции Музея Голодомора.