Принц с любовницей покончили жизнь самоубийством

 
Ексклюзивы
1/5
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
Просмотров: 90
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Просмотров: 351
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 342
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 612
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 1071
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
Просмотров: 1449
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1557
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1116
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
5 Просмотров: 3159
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
1 Просмотров: 6957
Фото
Все фото
5
6
6
11
49
Археологи раскопали украшения, которым 1400 лет
Археологи раскопали украшения, которым 1400 лет
Украинские солдаты случайно нашли самый большой нацистский концлагерь
Украинские солдаты случайно нашли самый большой нацистский концлагерь
В Украину привезут меч Петра Сагайдачного
В Украину привезут меч Петра Сагайдачного
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры &quot;Кровавого Огнекреща&quot;
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Видео
Все видео
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Интервью
1/5
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 333
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 5976
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1593
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1584
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 765
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
воскресенье, 30 января 2022 09:20

Принц с любовницей покончили жизнь самоубийством

  Комментировать
Принц с любовницей покончили жизнь самоубийством
Эрцгерцог Рудольф и его возлюбленная баронесса Мария Ветсера скончались в один день, похоронены в разных местах Фото: Kapuzinerkirche in Vienna, Austria.

Наследник австрийского престола эрцгерцог Рудольф и его возлюбленная баронесса Мария Ветсера 30 января 1889-го покончили жизнь самоубийством в императорском охотничьем замке Майерлинг близ австрийской столицы. Это стало темой многих легенд.

Юный кронпринц считался слабым и по желанию отца должен получить жесткое военное воспитание. Он муштровал ребенка в дождь и холод, пробуждал его выстрелами из пистолета, бросал маленького принца в одиночестве в лесу. В юности Рудольф совершил многочисленные поездки по Европе, написал о своих путешествиях заметки.

Под давлением отца в Вене Рудольф женился на принцессе Стефании, дочери короля Бельгии Леопольда II. После рождения дочери пара отдалилась друг от друга. Рудольф находил утешение в выпивке и компании других женщин. У супругов была диагностирована гонорея. Суровое воспитание и военная муштра оказали негативное влияние на психику наследника Австро-Венгерской империи, он страдал от депрессий и венерических заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Галицкую краевую выставку во Львове ежедневно посещали тысячи людей

Рудольф приобрел охотничий замок Майерлинг. Предложил своей постоянной любовнице Мицци Каспар совершить вместе с ним самоубийство, но она отказалась. Проинформировала о планах Рудольфа полицию. Полиция не обратила на это сообщение никакого внимания. Тогда начался роман с 17-летней баронессой Марией фон Ветсера. Ей принц тоже предложил умереть вместе.

"Не оплакивай меня, я ухожу из жизни с радостью. Я не в состоянии сопротивляться любви я иду с ней", - пишет матери Мария фон Ветсера за несколько часов до смерти. 30-летний наследник австрийского престола и его возлюбленная баронесса покончили жизнь самоубийством в охотничьем замке Майерлинг. Наиболее распространенная версия, согласно которой Рудольф застрелился, а Мария либо также покончила с собой, либо ее убил принц. Существует также ряд теорий заговора. Эрцгерцога официально объявили душевнобольным, чтобы похоронить со всеми почестями в Вене.

В форте Бельведер 11 декабря 1936 года король Великобритании 42-летний Эдуард VIII отрекся от престола. Он стал первым за 800 лет английским королем, добровольно отрекшимся от престола. 3 июня 1937 года герцог Виндзорский и Уоллис Уорфилд поженились в замке Канд во французской долине Луары.

Жили во Франции, но посетили другие европейские страны. Эдвард умер в Париже в 1972 году, но похоронен на территории Виндзорского замка. В 1986 умерла Уоллис и ее похоронили рядом с ним.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Принц с любовницей покончили жизнь самоубийством». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
января

Принц с любовницей покончили жизнь самоубийством

"Кровавое воскресенье": британские солдаты расстреляли демонстрантов

Самое читаемое
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде Просмотров: 35577
&quot;Покалеченные судьбы&quot;- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба 2 Просмотров: 35055
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным 5 Просмотров: 16453
&quot;Никакие решетки на танках не спасут&quot;: как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
14
 Просмотров: 14040
Семь областей находятся на грани локдауна: обновили карантинные зоны
Семь областей находятся на грани локдауна: обновили карантинные зоны Просмотров: 8874
История
"Кровавое воскресенье": британские солдаты расстреляли демонстрантов
"Кровавое воскресенье": британские солдаты расстреляли демонстрантов
 Просмотров: 207
За убийство журналиста осудили пожизненно
За убийство журналиста осудили пожизненно
 Просмотров: 1512
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
 Просмотров: 1278
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
 1 Просмотров: 1305
Дали иммунитет: украинскую летчицу включили в состав ПАСЕ
Дали иммунитет: украинскую летчицу включили в состав ПАСЕ
 Просмотров: 2808
Больше всего комментируют
5
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
5
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
5
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
3
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
Голосов: 1134
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть