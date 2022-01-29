Принц с любовницей покончили жизнь самоубийством

Эрцгерцог Рудольф и его возлюбленная баронесса Мария Ветсера скончались в один день, похоронены в разных местах Фото: Kapuzinerkirche in Vienna, Austria.

Наследник австрийского престола эрцгерцог Рудольф и его возлюбленная баронесса Мария Ветсера 30 января 1889-го покончили жизнь самоубийством в императорском охотничьем замке Майерлинг близ австрийской столицы. Это стало темой многих легенд.

Юный кронпринц считался слабым и по желанию отца должен получить жесткое военное воспитание. Он муштровал ребенка в дождь и холод, пробуждал его выстрелами из пистолета, бросал маленького принца в одиночестве в лесу. В юности Рудольф совершил многочисленные поездки по Европе, написал о своих путешествиях заметки.

Под давлением отца в Вене Рудольф женился на принцессе Стефании, дочери короля Бельгии Леопольда II. После рождения дочери пара отдалилась друг от друга. Рудольф находил утешение в выпивке и компании других женщин. У супругов была диагностирована гонорея. Суровое воспитание и военная муштра оказали негативное влияние на психику наследника Австро-Венгерской империи, он страдал от депрессий и венерических заболеваний.

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Рудольф приобрел охотничий замок Майерлинг. Предложил своей постоянной любовнице Мицци Каспар совершить вместе с ним самоубийство, но она отказалась. Проинформировала о планах Рудольфа полицию. Полиция не обратила на это сообщение никакого внимания. Тогда начался роман с 17-летней баронессой Марией фон Ветсера. Ей принц тоже предложил умереть вместе.

"Не оплакивай меня, я ухожу из жизни с радостью. Я не в состоянии сопротивляться любви я иду с ней", - пишет матери Мария фон Ветсера за несколько часов до смерти. 30-летний наследник австрийского престола и его возлюбленная баронесса покончили жизнь самоубийством в охотничьем замке Майерлинг. Наиболее распространенная версия, согласно которой Рудольф застрелился, а Мария либо также покончила с собой, либо ее убил принц. Существует также ряд теорий заговора. Эрцгерцога официально объявили душевнобольным, чтобы похоронить со всеми почестями в Вене.

В форте Бельведер 11 декабря 1936 года король Великобритании 42-летний Эдуард VIII отрекся от престола. Он стал первым за 800 лет английским королем, добровольно отрекшимся от престола. 3 июня 1937 года герцог Виндзорский и Уоллис Уорфилд поженились в замке Канд во французской долине Луары. Жили во Франции, но посетили другие европейские страны. Эдвард умер в Париже в 1972 году, но похоронен на территории Виндзорского замка. В 1986 умерла Уоллис и ее похоронили рядом с ним.