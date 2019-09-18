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среда, 18 сентября 2019 13:51

Презентовали воспоминания участников Революции достоинства
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В Киеве презентовали уникальную книгу воспоминаний о событиях Евромайдана.
Фото: Національний музей Революції Гідності
Авторки книги кандидаты филологических наук Елена Чебанюк и Оксана Ковалева.
В Киеве презентовали уникальную книгу воспоминаний о событиях Евромайдана.
В Киеве презентовали уникальную книгу воспоминаний о событиях Евромайдана.
В Киеве презентовали уникальную книгу воспоминаний о событиях Евромайдана.

17 сентября в Информационно-выставочном центре Музея Майдана состоялась презентация издания "Майдан. Прямая речь. Книга первая". Издание состоит из 35 разных интервью с участниками Революции достоинства. Их собрали и подготовили кандидаты филологических наук Елена Чебанюк и Оксана Ковалева.

"Это результат нашей 5-летней работы. В начале марта 2014-го нас пригласили на круглый стол в Институт археографии НАН Украины. Говорят: "Вот вы, фольклористы, есть опыт, поэтому берите свои диктофоны и идите на Майдан, записывайте впечатления людей ". Начиная с 2014-го по сегодняшний день мы ведем эту работу. Недавно вышел первый том. Мы пользовались методикой устной истории - oral history - ничего не правили. Не разрешали себе редактировать абсолютно ничего из того, что говорили нам респонденты. Только в скобках делали объяснения отдельных вещей, чтобы текст читался легче. Хотели, чтобы издание было серьезное, близкое к научному, и одновременно воспринималось массами", - говорит Елена Чебанюк.

Изданием книги занимался Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства. В ней есть много фотографий, биографий. Содержит QR-коды, с помощью которых можно зайти на сайт музея и послушать аудиозаписи интервью. Во время работы Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии имени Максима Рыльского НАН Украины способствовал экспедициям и устраивал экспозиции из материалов.

"Мы сосредоточены на истории конкретного человека, пытались пообщаться с представителями разных социальных сословий, конфессий, возраста и этнической принадлежности. С накоплением массива воспоминаний начали видеть фрагменты этой огромной картины, которой был Майдан", - добавляет исследовательница.

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Издание отличается от других отсутствием литературной обработки сказанного респондентами.
"У нас все так, как говорил человек. Есть слова-паразиты, есть особенности речи и ее региона. Поэтому лучше познаются настоящие эмоции человека, - говорит Оксана Ковалева.

Не все собеседники сразу соглашались делиться воспоминаниями и переживаниями.

"Есть опыт сбора фольклора и поэтому знаем, на какие точки нужно нажимать, чтобы человек заговорил, начал рассказывать о наболевшем, не сдерживая эмоций, - рассказывает Оксана Ковалева. - Один из наших собеседников отправился на фронт и погиб. С другими говорили повторно в 2017 и в 2018 году. В таких разговорах присутствует анализ их же воспоминаний. Эти люди стали нам очень близкими. Глядя на текст, вспоминаю интонации, переживания и жесты, которые были при разговоре. Читатели на основе этих текстов смогут делать собственные выводы о тех событиях. Материал будет интересный для филологов, историков, фольклористов и социологов. Полезен он будет и для обычных читателей".

"Нам нужна серьезная база для анализа тех событий для того, чтобы составить панорамную картину "что же это произошло" - или это было начало, или конец крупных трансформаций в украинском обществе, - добавляет Елена Чебанюк. - Не все знают даже участники Майдана. Меня особенно поразил рассказ о событиях в Мариинском парке. Есть много майдановских мифов вот, например, о бабушке, которая приносила вареный картофель на Майдан. У нас в книге есть разговор с такой женщиной, которой 88 лет сейчас. Она действительно варила картошку, заворачивала в одеяло и несла митингующим - учительница украинского языка с 45-летним стажем. Для меня это герой. Хотя все наши респонденты отмечают, что они не герои. Говорят, что так можно называть только тех, кто погиб".

Британское издание The Guardian опубликовало комикс They have bullets. We have the city художника Алекса Павлоцкого. Он рассказывает о событиях украинской Революции достоинства. Состоит из 4-х частей: Euromaidan: The City as a Weapon, Euromaidan: The Camp in the City, Euromaidan: The War Zone, Euromaidan: The Tent Village.

В комиксе речь идет о событиях от первых протестов в ноябре 2013-го по август 2014-го, когда разобрали палаточный городок.

Художник рассказывает об избиении студентов в ночь на 30 ноября, убийстве участников Майдана 18-20 февраля и вспоминает российско-украинскую войну

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