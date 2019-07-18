Пожар уничтожил полгорода

Большой пожар в Риме началсяпри императоре(54-68-е). Тогда в городе выгорело 10 из 14-ти кварталов.

Пожар начался в купеческих магазинах неподалеку римского цирка. По данным древнеримского историка Тацита, в многочисленных лавках хранились легковоспламеняющиеся товары - ткани, древесина, спиртное. Ночь была ветреной, поэтому пламя быстро распространилось на весь цирк, а впоследствии и на другие дома. Плотная застройка и узкие улочки не позволяли жителям кварталов почти миллионного города спасать себя. Однако большинство все же вышли за город на открытые поля. Пожару помогали грабители и мародеры, которые специально бросали факелы в дома.

Город горел 9 суток, большая его часть погибла в пламени, в том числе такие величественные постройки как: Храм Юпитера, Дом Весты, Форум и Дворец императора. Нерон, который находился тогда в Антиуме, организовал восстановление города и строительство нового императорского дворца. По христианской летописной традиции, он объявил виновными христиан и инициировал их преследования, однако современные историки подвергают сомнению такое мнение.