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Поляки основали концлагерь для украинцев на месте филиала Аушвица

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Поляки основали концлагерь для украинцев на месте филиала Аушвица
В концлагерь в Явожно выселили 2781 украинца. Фото: parnikoza

14 мая 1947 в Польше начался военный суд оперативной группы "Висла". Он продолжался до 15 сентября и приговорил 315 гражданских лиц, обвиняемых в принадлежности к УПА и ОУН.

173 человека приговорили к смертной казни, 58 к пожизненному заключению, 40 - 15 лет заключения, 39 - на срок до 15 лет заключения. 5 человек оправдано, сообщает музей "Территория террора".

Заподозренных в сотрудничестве с ОУН и УПА ссылали в концентрационный лагерь в Явожно, который был создан после войны на месте одного из филиалов нацистского лагеря смерти Аушвиц. В нем удерживали опасных преступников. В лагерь отправили 3873 человек, из них - 2781 украинец. За 1947-1949 годы в результате тяжелого труда, голода, болезней, пыток со стороны лагерной охраны и функционеров МГБ Польши в концлагере Явожно умерли более 160 заключенных-украинцев.

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Польские власти жестоко наказывала тех, кто пытался вернуться на родину. Им запрещали покидать места жительства без согласия администрации. Польские порядки копировали режим сталинских лагерей для спецпоселенцев.

28 апреля 1947 началась операция по выселению украинцев на север Польши. Она получила кодовое название "Висла". Предпосылкой к операции стала деятельность УПА на Закерзонье - украинских этнических землях, которые после Второй мировой отошли к Польше. Это Лемковщина, Надсяння, Подляшье и Холмщина. Формальным поводом для выселения стало убийство заместителя польского министра иностранных дел Кароля Сверчевского.

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Дата
14
мая

Поляки основали концлагерь для украинцев на месте филиала Аушвица

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