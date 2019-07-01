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понедельник, 01 июля 2019 10:07

Поляк застрелил украинского студента

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Поляк застрелил украинского студента
Застрелили студента Адама Коцка Фото: Википедия

Сторонник создания украинского университета во Львове 28-летний студент Адам Коцко погиб 1 июля 1910-го. Его застрелил польский шовинист в одном из многочисленных польско-украинских столкновений.

Тогда во Львовском университете преподавали на польском языке. Украинцы требовали преподавания на родном языке или создания отдельного университета. Это не нравилось полякам. Они хотят решить вопрос силой. Организуют "вооруженные отряды" - нападают на украинских студентов.

1 июля украинцы намеревались провести вече и митинг улицами Львова по языковому вопросу во Львовском университете. Поляки построили баррикады в помещении университета, чтобы помешать этому. Кто-то из них пронес огнестрельное оружие, начались схватки и стрельба. Через 15 мин. на место прибыла полиция, в которой служило много поляков. Адам Коцко получил огнестрельное ранение в голову. Умер через 9 ч. на руках матери. 28 украинцев и поляков находились в тяжелом состоянии.

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Полиция возбудила уголовное дело и арестовала 127 украинцев, из них 6 девушек. Ни одного студента-поляка не задержали, только записали домашние адреса.

4 июля Коцко похоронили на Лычаковском кладбище. Речи зачитывали политик Кость Левицкий, историк Михаил Грушевский, юрист Кирилл Трилевский. Митинг на могиле парня длился 6 ч.

Дело расследовали следователи Австро-Венгрии, интересовался им и император Франц Иосиф. Приказал построить украинцем отдельный университет не позднее 1916-го. Однако этим планам не суждено было сбыться. В 1914-м началась Первая мировая война.

Преподавание в Львовском университете проходило на немецком языке. В 1871-м австрийское правительство разрешило заменить его на польский или украинский, в зависимости от воли преподавателей. Большинство преподавателей были поляками, поэтому воцарился польский язык. Украинцы начали борьбу за отдельный университет.

В 1902-м 600 украинских студентов объявили бойкот Львовскому университету и в знак протеста против польского шовинизма разъехались для продолжения учебы в университеты в Вене, Кракове, Праге.

Разгорелся конфликт между польскими студентами и украинскими, который часто перерастал в кулачные и даже вооруженные столкновения.

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Дата
01
июля

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