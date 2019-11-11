Политзаключенный отказался от гражданства

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 2412
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 405
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 243
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1062
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2790
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 432
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 864
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2097
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2214
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5175
Фото
Все фото
11
15
16
3
8
Как выглядел Таракановский форт в начале ХХ века
Как выглядел Таракановский форт в начале ХХ века
30 лет назад пала Берлинская стена - история в 15 эмоциональных фотографиях
30 лет назад пала Берлинская стена - история в 15 эмоциональных фотографиях
Замурованные окна и разбитые укрепления - как выглядел известный замок в начале ХХ века
Замурованные окна и разбитые укрепления - как выглядел известный замок в начале ХХ века
В Иране нашли загадочную стену длиной 115 км
В Иране нашли загадочную стену длиной 115 км
Монастырь и базар - показали старинные фото украинского села
Монастырь и базар - показали старинные фото украинского села
Видео
Все видео
В УИНП рассказали, откуда появился трезубец
В УИНП рассказали, откуда появился трезубец
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Умер митрополит
Умер митрополит
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1206
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 891
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3762
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2079
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
09 ноября 2019
1 Просмотров: 819
Для людей
"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, ...
понедельник, 11 ноября 2019 13:10

Политзаключенный отказался от гражданства

  Комментировать
Политзаключенный отказался от гражданства
Богдан Климчак в феврале 1992-го в Киеве произнес речь о методах и тактике коммунистического репрессивного аппарата и систему сопротивления Фото: radiosvoboda.org

Последнего украинского политзаключенного СССР Богдана Климчака освободили 11 ноября 1990 года. Отсидел 17 лет и 40 дней лагерей. Из них 590 дней - в штрафном изоляторе. Когда вышел, демонстративно отказался от советского паспорта и реабилитации.

Он был родом из села Себечев - теперь Сокальский район Львовской области. В 1946-м был вывезен вместе с семьей в Тернопольскую область в рамках соглашения об "эвакуации" украинцев из Польши в УССР и польских граждан из УССР в Польшу.

Его старшего брата Мирон приговорили к 25 годам концлагерей за сотрудничество с ОУН. В 1949-м Богдана вместе с матерью и двумя сестрами, как родственников члена ОУН этапировали на спецпоселение в Хабаровский край. С 1952 года жили на станции "Дурмин", где Богдан окончил 7 классов. Затем получил диплом в Магаданском горном техникуме. После выпуска его арестовали и отправили в ссылку в Магаданскую область. Освободили в 1962-м.

Жил под постоянным наблюдением КГБ. Попытался убежать через территорию Ирана на Запад с целью просить политическое убежище. Перешел советско-иранскую границу в районе станции Такыр. В результате договоренностей между Ираном и СССР, его принудительно вернули.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студенты пропустили военный парад на Крещатик

18 июня 1979 приговорен Львовским областным судом за "антисоветскую агитацию и пропаганда" к 15 годам лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. Наказание отбывал в Пермских лагерях ВС-389/36 и 35.

В 1981-1984 годах находился в спецтюрьме Чистополя в Татарстане. 1987-го категорически отказался подписывать любой документ, который стал бы условием освобождения.

И только в 1990-м постановлением пленума Верховного Суда УССР осуждение Климчак по политическим статьям признали безосновательным, а его действия переквалифицировали в незаконный переход границы без антисоветской цели, за которое предусмотрено три года лишения свободы.

После освобождения жил в Киеве, Тернополе и Львове. Написал книги "Оазис-гора" и "Обновленный Декалог порабощенного украинца".

23 июня 2018 года на Лычаковском кладбище во Львове похоронили последнего украинского политического узника советской системы, писателя 80-летнего Богдана Климчака. Умер он в четверг 21 июня.

"Я знаю Богдана еще с 1996 года. Он часто приходил к нам. Несколько месяцев назад у него дважды были приступы во время "священного часа". Мы очень испугались", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua председатель общества "Берегиня 1" родной украинской национальной веры, львовянин Владимир Ощипко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Политзаключенный отказался от гражданства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

Политзаключенный отказался от гражданства

В железнодорожном вагоне подписали перемирие

Победитель аукциона не смог отдать обещанные деньги

Самое читаемое
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия 1 Просмотров: 19476
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
17
 Просмотров: 19018
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 11745
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими 8 Просмотров: 8541
Легковушка врезалась в грузовик - среди погибших ребенок
Легковушка врезалась в грузовик - среди погибших ребенок Просмотров: 7119
История
В железнодорожном вагоне подписали перемирие
В железнодорожном вагоне подписали перемирие
 Просмотров: 234
Победитель аукциона не смог отдать обещанные деньги
Победитель аукциона не смог отдать обещанные деньги
 Просмотров: 423
Как выглядел Таракановский форт в начале ХХ века
Как выглядел Таракановский форт в начале ХХ века
11
 Просмотров: 1674
Археологи нашли многоэтажные катакомбы
Археологи нашли многоэтажные катакомбы Просмотров: 612
Сектанты захватили христианский собор в столице
Сектанты захватили христианский собор в столице
 Просмотров: 2277
Больше всего комментируют
8
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
4
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
2
Новая власть "за": Московскую церковь переименуют на русскую
Голосов: 838
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua