Политзаключенный отказался от гражданства

Богдан Климчак в феврале 1992-го в Киеве произнес речь о методах и тактике коммунистического репрессивного аппарата и систему сопротивления Фото: radiosvoboda.org

Последнего украинского политзаключенного СССР Богдана Климчака освободили 11 ноября 1990 года. Отсидел 17 лет и 40 дней лагерей. Из них 590 дней - в штрафном изоляторе. Когда вышел, демонстративно отказался от советского паспорта и реабилитации.

Он был родом из села Себечев - теперь Сокальский район Львовской области. В 1946-м был вывезен вместе с семьей в Тернопольскую область в рамках соглашения об "эвакуации" украинцев из Польши в УССР и польских граждан из УССР в Польшу.

Его старшего брата Мирон приговорили к 25 годам концлагерей за сотрудничество с ОУН. В 1949-м Богдана вместе с матерью и двумя сестрами, как родственников члена ОУН этапировали на спецпоселение в Хабаровский край. С 1952 года жили на станции "Дурмин", где Богдан окончил 7 классов. Затем получил диплом в Магаданском горном техникуме. После выпуска его арестовали и отправили в ссылку в Магаданскую область. Освободили в 1962-м.

Жил под постоянным наблюдением КГБ. Попытался убежать через территорию Ирана на Запад с целью просить политическое убежище. Перешел советско-иранскую границу в районе станции Такыр. В результате договоренностей между Ираном и СССР, его принудительно вернули.

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18 июня 1979 приговорен Львовским областным судом за "антисоветскую агитацию и пропаганда" к 15 годам лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. Наказание отбывал в Пермских лагерях ВС-389/36 и 35.

В 1981-1984 годах находился в спецтюрьме Чистополя в Татарстане. 1987-го категорически отказался подписывать любой документ, который стал бы условием освобождения.

И только в 1990-м постановлением пленума Верховного Суда УССР осуждение Климчак по политическим статьям признали безосновательным, а его действия переквалифицировали в незаконный переход границы без антисоветской цели, за которое предусмотрено три года лишения свободы.

После освобождения жил в Киеве, Тернополе и Львове. Написал книги "Оазис-гора" и "Обновленный Декалог порабощенного украинца".

23 июня 2018 года на Лычаковском кладбище во Львове похоронили последнего украинского политического узника советской системы, писателя 80-летнего Богдана Климчака. Умер он в четверг 21 июня. "Я знаю Богдана еще с 1996 года. Он часто приходил к нам. Несколько месяцев назад у него дважды были приступы во время "священного часа". Мы очень испугались", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua председатель общества "Берегиня 1" родной украинской национальной веры, львовянин Владимир Ощипко.