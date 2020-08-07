Полиция запретила речи на похоронах писательницы

Женщины несут гроб Леси Украинки на Байковом кладбище Фото: l-ukrainka.name

Писательницу Лесю Украинку похоронили на Байковом кладбище в Киеве 8 августа 1913 года. Похороны проходили под наблюдением полиции.

Сначала проститься с ней пришли от 500-700 человек. Перед тем жандармы запретили им произносить речи и петь "Вечную память", перечитали ленты на венках. Запретили и нести гроб на руках и изменили предыдущий маршрут к кладбищу. Власть боялась, что похорон превратится в украинскую национальную манифестацию, как это случалось прежде на похоронах композитора Николая Лысенко.

Впереди похоронной кареты, покрытой живыми цветами и венками, шло духовенство Свято-Вознесенской церкви и мужской хор. За каретой шли родные писательницы и остальная многолюдная процессия, которая постоянно увеличивалась. Прошли возле дома по улице Мариинско-Благовещенской - тепер Саксаганского, где у матери жила Леся Украинка. Перед самым кладбищем гроб подняли и понесли 6 женщин. Впереди шли подружки писательницы, актрисы Наталья Дорошенко и Валерия Пахаревская.

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"Тогда конные жандармы встали у входа и пропустили на кладбище переднюю часть похоронной процесии. Но когда первые ряды похоронных гостей были уже на кладбище, встали жандармы поперек входов ворот, чтобы не пустить дальше тысячи участников похорон. Но массы народа поперли со всей силой вперед, лошади расскочили и народ хлынул густыми рядами на кладбище и повставал вокруг гроба. Началось нагробное богослужение при прекрасном пении хора. Уже отпевания кончилась, уже сырая земля укрыла гроб Великой Поэтессы, а хор пел еще долго, долго. Люди стояли спокойно вокруг свежей могилы Леси Украинки. Так демонстрировали украинцы протест против жандармского запрета произносить речи на похоронах Поэтессы-Героини, Борца за свободу Украины", - вспоминал участник процессии Роман Стефанович.

На могилу писательницы положили 30 венков со всех уголков Украины, вскоре люди начали расходится.

Из-за туберкулеза костей Лесе Украинке приходилось много ездить по миру. Она лечилась в Крыму и на Кавказе, в Германии и Швейцарии, в Италии и Египте. Последние годы жила в Грузии и Египте. Однако болезнь прогрессировала, перешла на легкие и почки. Несмотря на тяжелые страдания женщина находила силы работать. Умерла 1 августа 1913 в грузинском городке Сурами.