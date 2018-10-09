Показали воинственных армянских женщин, боровшихся с турками

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В 90-е XIX в. на территории Османской империи начался конфликт между турками и армянами.

Османская армия пытается оказать давление на армян-христиан, сообщает "Хроніки Прекрасної Епохи".

Одним из первых столкновений была Сасунская самооборона 1894-го. Постепенно начало формироваться партизанское движение федаинов, которые активно действовали до 1908-го, когда конституция страны предоставила армянской общине права на уровне с другими национальностями.

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Среди федаинов было немало женщин, владеющих оружием и рядом с мужчинами защищавших свою землю.

Ватикан обнародовал документы из тайных архивов. Они связаны с геноцидом армян 1915-го в Османской империи. Их выкупил итальянский предприниматель армянского происхождения Артур Асатрян и передал в Музей-институт Геноцида армян.