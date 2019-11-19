Показали уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого

Фото: Фото с сайта Радио Свобода

30 лет назад, 19 ноября 1989 года в Киеве провели в последний путь погибших в советских тюрьмах украинских деятелей Василия Стуса, Юрия Литвина и Алексея Тихого. Исторические фото опубликовали на сайте Радио Свобода.

Стуса, Литвина и Тихого осудили на разные сроки за "антисоветскую пропаганду и агитацию". Во время перезахоронения десятки тысяч людей с большим количеством украинских сине-желтых флагов шли по центру Киева.

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"Желто-голубое море пронесло останки Стуса, Тихого и Литвина по улице Владимирской, мимо КГБ, откуда и начиналась их крестная путь, к памятнику Кобзарю и дальше на Байковом кладбище. Около ста тысяч человек вышли на улицы Киева, чтобы сказать:" мы - украинцы! Это наша земля! Это наши герои! мы - народ! ", - написал в своих воспоминаниях один из организаторов перезахоронения и перевозки гробов Владимир Шовкошитный.

В селе Иванчи Владимирецкого района Ровенской области обнаружили тела 14 воинов Украинской повстанческой армии.