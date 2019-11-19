 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1539
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1629
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1098
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10962
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 999
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1089
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5670
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1908
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
21
5
7
9
9
Показали уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого
Показали уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого
Василий Сухомлинский имел аскетический быт и работал по ночам
Василий Сухомлинский имел аскетический быт и работал по ночам
Показали архивное видео парада во Львове
Показали архивное видео парада во Львове
В центре Львова открыли для посетителей здание XVI века
В центре Львова открыли для посетителей здание XVI века
Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка
Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка
Видео
Все видео
"Твое окно в этот день не останется пустым" - ко Дню памяти жертв Голодомора создали видео
"Твое окно в этот день не останется пустым" - ко Дню памяти жертв Голодомора создали видео
В Карпатах обнаружили немецкий самолет времен войны
В Карпатах обнаружили немецкий самолет времен войны
В УИНП рассказали, откуда появился трезубец
В УИНП рассказали, откуда появился трезубец
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Умер митрополит
Умер митрополит
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1539
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1071
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4041
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 432
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 10:07

Показали уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого
21

  Комментировать

Уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого
Фото: Фото с сайта Радио Свобода
Уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого
Уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого
Уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого
Уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого

30 лет назад, 19 ноября 1989 года в Киеве провели в последний путь погибших в советских тюрьмах украинских деятелей Василия Стуса, Юрия Литвина и Алексея Тихого. Исторические фото опубликовали на сайте Радио Свобода.

Стуса, Литвина и Тихого осудили на разные сроки за "антисоветскую пропаганду и агитацию". Во время перезахоронения десятки тысяч людей с большим количеством украинских сине-желтых флагов шли по центру Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Василий Сухомлинский имел аскетический быт и работал по ночам

"Желто-голубое море пронесло останки Стуса, Тихого и Литвина по улице Владимирской, мимо КГБ, откуда и начиналась их крестная путь, к памятнику Кобзарю и дальше на Байковом кладбище. Около ста тысяч человек вышли на улицы Киева, чтобы сказать:" мы - украинцы! Это наша земля! Это наши герои! мы - народ! ", - написал в своих воспоминаниях один из организаторов перезахоронения и перевозки гробов Владимир Шовкошитный.

В селе Иванчи Владимирецкого района Ровенской области обнаружили тела 14 воинов Украинской повстанческой армии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

В космическом корабле слушали гимн Украины

Самое читаемое
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 21879
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 17388
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 14202
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера Просмотров: 13032
Комментатор поиздевался над сборной РФ после разгрома в отборе Евро-2020
Комментатор поиздевался над сборной РФ после разгрома в отборе Евро-2020 Просмотров: 9495
История
Уникальный топор с трезубцем времен Руси продали на аукционе
Уникальный топор с трезубцем времен Руси продали на аукционе Просмотров: 333
В космическом корабле слушали гимн Украины
В космическом корабле слушали гимн Украины
 Просмотров: 162
Обнаружили необычные наскальные рисунки
Обнаружили необычные наскальные рисунки Просмотров: 351
Василий Сухомлинский имел аскетический быт и работал по ночам
Василий Сухомлинский имел аскетический быт и работал по ночам
5
 Просмотров: 387
Нашли меч, которому 3 тыс. лет
Нашли меч, которому 3 тыс. лет Просмотров: 1404
Больше всего комментируют
9
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
2
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Голосов: 1037
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua