Нашли тела повстанцев, погибших в бою с НКВД

В Ровенской области обнаружили захоронение. Фото: УИНП

В с. Иванчи Владимирецкого района Ровенской обл. обнаружили тела 14 воинов УПА.

"В 1944 году сотрудники НКВД наткнулись на подразделение УПА в селе Иванчи. При попытке окружения села украинские повстанцы отошли в лес, чтобы не начинать бой в населенном пункте. Уже в лесу, неподалеку от Иванчей, состоялся контактный бой украинцев с энкавэдистами. По меньшей мере четырнадцать украинских воинов погибли в бою. Крестьяне изготовили самодельные гробы и похоронили повстанцев на окраине села, неподалеку от административного здания гранитного карьера, появившегося в Иванчах уже в послевоенные годы", - рассказал заместитель директора КП "Доля" Владимир Харчук, сообщает "Історична правда".

Похоронены были молодыми людьми. В одном из гробов был похоронен трех повстанцев, в другой двоих, остальные были в отдельных гробах. Черепа повстанцев имеют признаки нанесения ударов холодным оружием и выстрелов.

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Рядом с телами нашли нательные крестики, расчески, медные кольца, пуговицы от нательного белья немецкого образца и остатки набора для чистки немецкого карабина К98.

Эксгумация и перезахоронение будет осуществляться за счет Украинского института национальной памяти.

Массовое захоронение жертв НКВД обнаружили в Дрогобыче Львовской области. Эксперты мемориально поискового центра "Доля" проводили раскопки на территории сада на территории бывшей тюрьмы НКВД.