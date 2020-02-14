Показали самое давнее письмо, отправленное в День святого Валентина

В Великобритании обнаружили одну из старейших в мире валентинок.

Письмо, расписанное вручную сердечками и цветами, отправили по почте более 200 лет назад, 14 февраля 1818 года. Адресовали его мисс Л. Шейф под заголовком "Ласковое обещание неподтвержденной привязанности", пишет Independent.

Внутри написано:

"От того, кто с приходом Дня святого Валентина с удовольствием ожидает времени, когда его надежды могут сбыться и на алтаре Гименея он получит руку и сердце той, к кому он чувствует не дикую и романтическую любовь, стихающую после короткого знакомства, но привязанность, которая со временем, скорее, возрастет, чем уменьшится".

Письмом владеет коллекционер Гэвин Литаур из Лондона. Мужчина хранил его в альбоме от попадания солнечных лучей более 20 лет. Сейчас планирует выставить на аукционе.

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Автор: independent.co.uk Любовное письмо к мисс Шейф написали 14 февраля 1818 года

В Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с XIII в., в США - с 1777 года. Самая давняя валентинка на английском языке - это письма, написанные 14 февраля 1477-го графиней Марджери Брюз ее будущему мужу Джону Пастону "моему любимому Валентину". В 1797 году британский издатель выпустил брошюру "Валентинки для юноши", в которой содержалось множество сентиментальных стихов для влюбленных.