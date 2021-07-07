 
Ексклюзивы
1/5
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 288
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 513
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 909
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 513
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 171
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 684
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1206
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
35 Просмотров: 1188
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2664
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1827
Фото
Все фото
4
16
4
14
9
Показали, как в Польше приходит в упадок захоронение украинцев
Показали, как в Польше приходит в упадок захоронение украинцев
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
В центре города откопали массу человеческих костей
В центре города откопали массу человеческих костей
Весело и душевно. Как украинцы гуляли на Ивана Купала больше 100 лет назад - подборка фото
Весело и душевно. Как украинцы гуляли на Ивана Купала больше 100 лет назад - подборка фото
Граница между империями и оживленный рынок - показали открытки с видами украинского города
Граница между империями и оживленный рынок - показали открытки с видами украинского города
Видео
Все видео
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
На месте строительства дороги нашли серебряные римские монеты
На месте строительства дороги нашли серебряные римские монеты
Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля
Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 486
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2439
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 252
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1125
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2475
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
2 Просмотров: 270
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
четверг, 08 июля 2021 01:13

Показали, как в Польше приходит в упадок захоронение украинцев
4

  Комментировать

В селе Березка приходит в упадок украинское кладбище
Фото: УИНП
На кладбище похоронили жертв нападения польских подпольщиков
Украинская община просит хотя бы установить ограждение на кладбище

В селе Березка вблизи Перемышля приходит в упадок кладбище украинских гражданских жертв карательной акции Армии Крайовой и Батальонов хлопских.

"Одно из самых гнетущих впечатлений на нас произвело состояние, в котором находится старое кладбище в селе Березка Подкарпатского воеводства. Оно находится в лесу без всякой ограды, и там на погребение украинцев и поляков приходят дикие звери. Между прочим, это также место памяти о преступлениях времен Второй мировой войны, ведь речь идет о могилах гражданских украинцев, которые были жестоко убиты польскими подпольщиками весной 1945 года", - заявил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович после рабочей поездки в Польшу.

Украинская община в Польше своими силами пытается заботиться о захоронении. Ее представители несколько раз обращалась к местным властям с просьбой установить ограждение.

"Что касается гражданских мест памяти, без местного населения, которое могло бы заботиться об этих местах, они разрушаются, - отметил глава главной управы Общества украинский политзаключенных и репрессированных в Польше Александр Стець. - Нас здесь мало, чтобы мы могли полноценно их защищать. Что касается захоронений, где покоятся участники нашей освободительной борьбы, то в вопросах участников событий 1917-1921 годов ситуация до сих пор не является хорошей, но уже не плохой. Зато что касается второй освободительной борьбы 1940-х годов, то из-за конфликта памяти с польскими соседями возникают сложности. Сейчас польское государство считает всех без исключения участников ОУН-УПА преступниками, а так не бывает. Поэтому возникают конфликты, которые будут продолжаться, пока не начнутся паритетные разговоры".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польский историк рассказал о причинах конфликтов с Украиной

На кладбище в частности похоронили греко-католического священника Алексея Билыка с семьей. Их во время карательной акции зарубили топором.

Подразделения польской Армии Крайовой и крестьяне из окрестных сел уничтожили 180 украинцев в поселке Березка - теперь Подкарпатского воеводства Польши, 11 апреля 1945 года. Причиной стал этнический конфликт между поляками и украинцами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали, как в Польше приходит в упадок захоронение украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 6571
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 6255
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни Просмотров: 6003
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4518
&quot;Это могла быть месть&quot; - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела
"Это могла быть месть" - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела Просмотров: 3816
История
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
 Просмотров: 999
На месте строительства дороги нашли серебряные римские монеты
На месте строительства дороги нашли серебряные римские монеты
 Просмотров: 441
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 Просмотров: 3357
Археологи обнаружили остатки поселения, которому более 2 тыс. лет
Археологи обнаружили остатки поселения, которому более 2 тыс. лет Просмотров: 99
Нашли родственников Леонардо да Винчи
Нашли родственников Леонардо да Винчи Просмотров: 369
Больше всего комментируют
44
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
35
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
5
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
4
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
3
На Донбассе раздали более 630 тыс. российских паспортов - у Путина есть план
Голосов: 305
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть