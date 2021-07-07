Показали, как в Польше приходит в упадок захоронение украинцев

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В селе Березка вблизи Перемышля приходит в упадок кладбище украинских гражданских жертв карательной акции Армии Крайовой и Батальонов хлопских.

"Одно из самых гнетущих впечатлений на нас произвело состояние, в котором находится старое кладбище в селе Березка Подкарпатского воеводства. Оно находится в лесу без всякой ограды, и там на погребение украинцев и поляков приходят дикие звери. Между прочим, это также место памяти о преступлениях времен Второй мировой войны, ведь речь идет о могилах гражданских украинцев, которые были жестоко убиты польскими подпольщиками весной 1945 года", - заявил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович после рабочей поездки в Польшу.

Украинская община в Польше своими силами пытается заботиться о захоронении. Ее представители несколько раз обращалась к местным властям с просьбой установить ограждение.

"Что касается гражданских мест памяти, без местного населения, которое могло бы заботиться об этих местах, они разрушаются, - отметил глава главной управы Общества украинский политзаключенных и репрессированных в Польше Александр Стець. - Нас здесь мало, чтобы мы могли полноценно их защищать. Что касается захоронений, где покоятся участники нашей освободительной борьбы, то в вопросах участников событий 1917-1921 годов ситуация до сих пор не является хорошей, но уже не плохой. Зато что касается второй освободительной борьбы 1940-х годов, то из-за конфликта памяти с польскими соседями возникают сложности. Сейчас польское государство считает всех без исключения участников ОУН-УПА преступниками, а так не бывает. Поэтому возникают конфликты, которые будут продолжаться, пока не начнутся паритетные разговоры".

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На кладбище в частности похоронили греко-католического священника Алексея Билыка с семьей. Их во время карательной акции зарубили топором.

Подразделения польской Армии Крайовой и крестьяне из окрестных сел уничтожили 180 украинцев в поселке Березка - теперь Подкарпатского воеводства Польши, 11 апреля 1945 года. Причиной стал этнический конфликт между поляками и украинцами.