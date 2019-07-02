Поэта осудили за стихотворение об Украине

Стихотворение "Любіть Україну" Владимира Сосюры запретили к публикации Фото: Pinterest

Советская газета "Правда" 2 июля 1951-го осудила стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну!". Стихотворение впервые появилось в журнале "Звезда". Перевел его русский поэт Александр Прокофьев. Его обвинили в самовольном выборе стихотворения Сосюры. Не обсудил с редколлегией. Однако больше всего пострадал сам писатель - обвинили в "буржуазном национализме".

Статья "Правды" носила название: "Против идеологических извращений в литературе".

"Воспевает какую вечную Украину. Вне времени, вне эпохи, без сталинских пятилеток, без колхозного строя. В основе своей является идейно порочным произведением, под которым могли подписаться Петлюра, Бандера", - говорится в публикации. Статья задела и поэта Максима Рыльского, которому напомнили о "серьезных идеологических ошибках", и Константина Данькевича за его оперу "Богдан Хмельницкий".

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С этого времени в редакционных и авторских статьях в прессе, на многочисленных собраниях и активах литераторов и художников гневно клеймились именно эти "недостатки" произведения Сосюры. Их больше не печатали. На поэта целенаправленно лился шквал критики от советских писателей.

"Статья "Правды" заставляет глубже присмотреться к творчеству Владимира Сосюры. Проявления националистической идеологии, национальной ограниченности не являются случайными и единичными в его творчестве. Не понял роли ленинско-сталинской дружбы народов и выступал с рядом упадочнических, безыдейных стихов, а то и прямо враждебных, как стихотворение "Любіть Україну!" - писал украинский советский поэт Андрей Малышко.

Запрет на публикацию стихотворения "Любите Украину" сняли в 1958-м.

Пока писатель Владимир Сосюра посвящал стихи своей жене Марии, она писала доносы на его товарищей. Работала тайным агентом советских спецслужб, — рассказывает историк Эдуард Андрющенко, 29 лет. Изучал жизнь супругов в рамках проекта Центра исследований освободительного движения "Aрхивы КГБ для медиа". Как они познакомились? — Марию Данилову поэт впервые увидел в 1931-м в Донецке на концерте ко дню рождения Тараса Шевченко. На то время уже был разведен с первой женой Верой Берзиной. В прошлом она была комиссаркой красноармейского эскадрона. Разошлись из-за антиукраинских взглядов. Мария была младше Владимира на 12 лет. Она пела. В тот вечер на сцене исполнила "Заповіт". Сосюра влюбился с первого взгляда.