Поэта осудили за стихотворение об Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 1539
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1512
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1530
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3358
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2232
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 702
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1611
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24885
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3825
Фото
Все фото
15
11
10
20
6
Позволяли даже детям - показали, что курили XIX в.
Позволяли даже детям - показали, что курили XIX в.
Строители наткнулись на пивоварню XVIII в.
Строители наткнулись на пивоварню XVIII в.
Где жили короли островов Гавайи - подборка фото
Где жили короли островов Гавайи - подборка фото
Опубликовали рекордную коллекцию старых картин
Опубликовали рекордную коллекцию старых картин
Знаменитая &quot;Червона рута&quot; была посвящена девушке из Коломыи
Знаменитая "Червона рута" была посвящена девушке из Коломыи
Видео
Все видео
На дне водохранилища нашли дворец
На дне водохранилища нашли дворец
Создали ролик об Иване Мазепе
Создали ролик об Иване Мазепе
Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет
Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет
В центре города нашли древнее захоронение
В центре города нашли древнее захоронение
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 405
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1611
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1575
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2169
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
1 Просмотров: 396
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
вторник, 02 июля 2019 09:36

Поэта осудили за стихотворение об Украине

  Комментировать
Поэта осудили за стихотворение об Украине
Стихотворение "Любіть Україну" Владимира Сосюры запретили к публикации Фото: Pinterest

Советская газета "Правда" 2 июля 1951-го осудила стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну!". Стихотворение впервые появилось в журнале "Звезда". Перевел его русский поэт Александр Прокофьев. Его обвинили в самовольном выборе стихотворения Сосюры. Не обсудил с редколлегией. Однако больше всего пострадал сам писатель - обвинили в "буржуазном национализме".

Статья "Правды" носила название: "Против идеологических извращений в литературе".

"Воспевает какую вечную Украину. Вне времени, вне эпохи, без сталинских пятилеток, без колхозного строя. В основе своей является идейно порочным произведением, под которым могли подписаться Петлюра, Бандера", - говорится в публикации. Статья задела и поэта Максима Рыльского, которому напомнили о "серьезных идеологических ошибках", и Константина Данькевича за его оперу "Богдан Хмельницкий".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "От Франко до Андруховича" - Владимир Панченко издал книгу о классиках

С этого времени в редакционных и авторских статьях в прессе, на многочисленных собраниях и активах литераторов и художников гневно клеймились именно эти "недостатки" произведения Сосюры. Их больше не печатали. На поэта целенаправленно лился шквал критики от советских писателей.

"Статья "Правды" заставляет глубже присмотреться к творчеству Владимира Сосюры. Проявления националистической идеологии, национальной ограниченности не являются случайными и единичными в его творчестве. Не понял роли ленинско-сталинской дружбы народов и выступал с рядом упадочнических, безыдейных стихов, а то и прямо враждебных, как стихотворение "Любіть Україну!" - писал украинский советский поэт Андрей Малышко.

Запрет на публикацию стихотворения "Любите Украину" сняли в 1958-м.

Пока писатель Владимир Сосюра посвящал стихи своей жене Марии, она писала доносы на его товарищей. Работала тайным агентом советских спецслужб, — рассказывает историк Эдуард Андрющенко, 29 лет. Изучал жизнь супругов в рамках проекта Центра исследований освободительного движения "Aрхивы КГБ для медиа".

Как они познакомились?

— Марию Данилову поэт впервые увидел в 1931-м в Донецке на концерте ко дню рождения Тараса Шевченко. На то время уже был разведен с первой женой Верой Берзиной. В прошлом она была комиссаркой красноармейского эскадрона. Разошлись из-за антиукраинских взглядов.

Мария была младше Владимира на 12 лет. Она пела. В тот вечер на сцене исполнила "Заповіт". Сосюра влюбился с первого взгляда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поэта осудили за стихотворение об Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Поэта осудили за стихотворение об Украине

В трамвайной аварии погибли 34 человека

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 145217
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 98022
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 73781
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 Просмотров: 32032
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 23472
История
В трамвайной аварии погибли 34 человека
В трамвайной аварии погибли 34 человека
 Просмотров: 783
На дне водохранилища нашли дворец
На дне водохранилища нашли дворец
 Просмотров: 5040
Позволяли даже детям - показали, что курили XIX в.
Позволяли даже детям - показали, что курили XIX в.
15
 Просмотров: 1566
Строители наткнулись на пивоварню XVIII в.
Строители наткнулись на пивоварню XVIII в.
11
 Просмотров: 1017
На дне моря нашли древнеримский корабль
На дне моря нашли древнеримский корабль Просмотров: 261
Больше всего комментируют
14
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
10
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
4
Перед возвращением в ПАСЕ Россия должна была освободить моряков
3
В Украине до сих пор не запретили Компартию
Голосов: 3963
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua