Почта посвятила марку киборгам

Автор: ukrinform.ua В Укрпочте представили марку "Они выстояли! Не выдержал бетон!" в честь подвига "киборгов" - защитников Донецкого аэропорта

Укрпочта вводит в обращение почтовую марку "Они выстояли! Не выдержал бетон!". Автором является график Андрей Ермоленко.

"Она является данью почтения украинских воинов, которые в течение 242 дней защищали Донецкий аэропорт. Укрпочта изображает на марках все важнейшие знаковые события Украины, в частности с 2014 года выдаются марки, посвященные украинской армии, а в этот раз - героическим защитникам Донецкого аэропорта", - сообщили в Укрпочте корреспонденту "Укринформа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Киборги" выстояли, не выстоял бетон – Порошенко почтил память воинов ДАПа

Торжественная церемония спецпогашения состоится 22 января в 14 часов в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве с участием защитников Донецкого аэропорта.

Тираж почтовой марки составит 130 тыс. экземпляров, а стоимость одной - 9 грн. К почтовой марке выпущено конверт "Первый день".

6 лет назад российские войска взорвали здание нового терминала Донецкого аэропорта. Во время взрыва обрушилась крыша и похоронила под собой 58 защитников. В ДАП воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79-й, 80-й, 81-й, 9-й5 отдельных аэромобильных и 93-й отдельной механизированной бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многие другие. Объект держали для того, чтобы россияне не могли сеять войну дальше.