Не устоял бетон - как киборги стали символом несокрушимости

6 лет назад российские войска взорвали здание нового терминала Донецкого аэропорта.

Во время взрыва обрушилась крыша и похоронила под собой 58 защитников.

В ДАП воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79-й, 80-й, 81-й, 9-й5 отдельных аэромобильных и 93-й отдельной механизированной бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многие другие. Объект держали для того, чтобы россияне не могли сеять войну дальше.

Автор: armyinform.com.ua Россияне прозвали наших защитников киборгами. После уничтожения башни и терминала ходили издевались над их телами

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"20 января мы сидели со всеми ребятами. Я говорил им, что россияне взорвали терминал у нас и могут под нами. Ребята говорили, что в нашу комнату нет доступа. Как-то так спокойно все себя чувствовали. Сделал кофе - выпил его, закурил сигарету и сел под колонну. В тот момент раздался сильный взрыв. Я не понимал, где нахожусь, живой или мертвый? Кругом поднялась такая пыль, что видимости никакой не было. Сидел в шлеме, мне по голове стучала штукатурка и все, что кружило в воздухе ", - вспоминает Ярослав Гавянець, боец ​​80-й аэромобильной бригады.

Рассказывает, что после обвала перекрытиями задавило бойцов.

"Когда пыль немного упала, я и еще 10 или 12 ребят остались наверху и не полетели вниз. Они, как и я - сидели под стенами или колоннами. Увидели, что все перекрытия от взрыва разломило пополам и они упали вниз. Потянули за собой бойцов, которые находились посредине. Стоячими остались только колонны. Я нашел силы по этой колонне спуститься в терминал и отстреливаться. Оккупанты снова начали подходить, я видел вспышки от автоматов и бил туда. Все, кто был жив и мог стрелять, отбивались от врагов. Боевики взорвали терминал около 16 часов. Под завалами оказались десятки наших ребят. Они кричали, плакали, стонали. Пока было светло на улице, где-то до 20:00, мы пытались достать их.

Автор: armyinform.com.ua Россияне прозвали наших защитников киборгами. После уничтожения башни и терминала ходили издевались над их телами

Ночью я занял позицию, чтобы обороняться и прикрывать наш тыл. Сил уже не было. Каким-то чудом нашли уцелевший тепловизор. Наблюдал за периметром, засыпал. Если видел белые пятна вдали - стрелял. По колонне стекал конденсат. Подставлял каску, чтобы там собралась хоть какая-то вода и я мог попить. Никаких продуктов уже не было. В то время под завалами умирали ребята. Их крики рвали душу. И мне уже было все равно, что будет дальше. Умру или буду жить? Только жаль, что все так быстро закончилось. Из моей роты в живых осталось только трое. Я, побратим Артем и еще одного парня мы достали из развалин. Ему бетоном перебило ноги. И он всю ночь кричал. Игорь Брановицкий, которого позже расстреляет главарь боевиков Моторола, перевязал раны, облегчил немного ему страдания ", - вспоминает Ярослав Гавянец.

Автор: armyinform.com.ua Россияне прозвали наших защитников киборгами. После уничтожения башни и терминала ходили издевались над их телами

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В течение дня защитники ДАПа отбивались от россиян всеми силами. На следующий день Верховный Главнокомандующий, 5-й президент Украины Петр Порошенко дал приказ оставить позицию.

"Россиянам не позволили захватить аэропорты, и это главное. Хотя и дальше это был уже символизм, потому что украинцы окружили аэропорт - Пески, Водяное ... Там бы уже никто не смог взлететь. Сама операция успешна, потому что во время обороны ДАПа ВСУ уничтожили очень много рооссиян, в том числе и элитных спецназовцев", - говорит военный эксперт Александр Шульман.

Ликвидировали боевика ДНР 22-летнего Дениса Трухина, который скрывался в российском Челябинске. Боевик, участвовавший в боях за Дебальцево, погиб 13 января, сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале. Однако при каких обстоятельствах был ликвидирован Трухин - неизвестно.