Ликвидировали боевика ДНР, который скрывался в России

Ликвидировали боевика ДНР 22-летнего Дениса Трухина, который скрывался в российском Челябинске.
Боевик, участвовавший в боях за Дебальцево, погиб 13 января, сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале. Однако при каких обстоятельствах был ликвидирован Трухин - неизвестно.
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"Риэлтор Ростислав Куксов из Харькова искренне сочувствует гибели своего брата и собирает деньги! Но не договаривает, что его брат террорист и убивал украинских воинов в Дебальцево", - написал Штефан.
Трухин родился в городе Молодогвардейск Луганской области. По сообщению брата, у него остались жена, 4-летний сын и дочь, 4 месяца.
На Донбассе ликвидировали боевика по имени Кирилл Сугань. Родился в Донецке 9 июня 1992 года. Больше информации о боевика нет. В сети опубликовали его фото.
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