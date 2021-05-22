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суббота, 22 мая 2021 16:58

Письмо Эйнштейна продали за рекордную сумму

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Письмо Эйнштейна продали за рекордную сумму
В письме Эйнштейн упоминает формулу E=mc². Фото: pexels.com

Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна продали за $1 243 707.

Стартовая цена письма была на уровне $ 400 тыс. Имя покупателя не разглашается, сообщает Kommersant.

В письме упоминается формула E = mc². Его продали на Бостонском аукционе RR Auction.

Сообщение Эйнштейн направил физику Людвику Зильберштейну в октябре 1946 года. В письме указана формула E = mc², она отражает эквивалентность массы и энергии.

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Всего в мире известны четыре копии формулы, написанные самим Эйнштейном.

Исследователи из Венского университета обнаружили ранее неизвестное письмо физика Альберта Эйнштейна. Письмо адресовано инженеру из королевского военно-морского флота Великобритании Глину Дэвису. Он занимался радарами. В 2019 году вдова Дэвиса Джудит нашла письмо и передала исследователям.

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