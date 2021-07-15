Жертв НКВД 1939-53 годов перезахоронили на Поле Скорби

В Дрогобыче торжественно перезахоронили останки 78 жертв НКВД.

Массовое захоронение обнаружили в 2019 году поисковики. Оно находилось на территории сада вблизи Мемориального комплекса "Тюрьма на Стрыйской". Более 75 лет назад в ямы сбрасывали по двое-трое, пятеро и больше людей. Всем было от 20 до 50 лет и более, передает "Збруч".

"О результатах большевистского террора 1940-1950 годов в Украине и о сегодняшней агрессии их потомков на восточных территориях страны должен знать весь мир. Необходимо привлечь молодежь, общественность, напомнить обществу о трагедии, демонстрируя фильм "Дрогобычская Голгофа", комментарии очевидцев тех событий", - отметил городской глава Дрогобыча Тарас Кучма.

Прощание с жертвами большевистского террора началось с монастырского храма апостолов Петра и Павла. Останки похоронили на городском Поле Скорби.

14 июля в городе объявили Днем траура. 30 лет назад там впервые похоронили 486 убитых чекистами людей.

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В селе Большие Загайцы Кременецкого района Тернопольской области исследовали захоронение воинов УПА, убитых НКВД. Gazeta.ua узнала подробности раскопок. Их провела экспедиция мемориально-поискового центра "Доля".