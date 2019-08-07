Пантелеймон Кулиш был недоволен своей свадьбой

Автор: chtyvo.org.ua Пантелеймон Кулиш написал автопортрет 1845-го

Писатель Пантелеймон Кулиш родился 7 августа 1819-го в Ворониже - теперь Шосткинский район Сумской области. Отец Александр Кулиш происходил из старшинского казацкого рода. Мать Екатерина Гладкая - дочь казацкого сотника.

"Пантелеймон рожден очень хирявим, чуть живым, - пишет сам о себе в очерке "Жизнь Кулиша". - Года два не говорил. Начав говорить, протягивал слова, как пел. Развивался он туго. Был у матери холеным ребенком, а отца ужасался и от его голоса дрожал, как и мать".

После уездного училища и гимназии в Новгород-Северском становится вольнослушателем словесного, а затем юридического факультета Киевского университета. Дружит с ректором Михаилом Максимовичем. Прекращает посещение лекций, поскольку не имеет документов о дворянском происхождении. Собирает фольклор и пишет рассказы. Устраивается преподавателем в Луцком дворянском училище.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заїд, мацапура, кінва - какие слова нужно знать, чтобы читать произведения Кулиша

1845-го переезжает в Санкт-Петербург. Преподает русский язык иностранным студентам здешнего университета. В журнале "Современник" публикует на русском языке начальные разделы исторического романа "Черная рада" - первого в украинской литературе произведения такого жанра. Позже готовит украинскую версию.

Автор: ukrinform.ua Пантелеймон Кулиш с женой Александрой Белозерской, 1877 год

В следующем году женится на дочери помещика Александрой Белозерской.

"Было много шума и, соответственно, тошноты, но это только для меня, - описывает Кулиш свою свадьбу в письме к поэту Петра Плетнева. - Все остальные упорно веселились. Самым дорогим гостем был Шевченко. Я старался проявлять к нему всю возможную уважение, чтобы показать малороссийским господам: не делай и богатство, а личные достоинства я ценю в человеке. Все наши полюбили Шевченко от души за его простодушный характер, ум и песни ".

Молодожены отправляются в путешествие в Европу. Планируется, что вскоре к ним присоединится и Шевченко. Александра согласна выделить на это собственные деньги. По дороге останавливаются в Варшаве. Там Кулиша арестовывают. Подозревают в сотрудничестве с тайным Кирилло-Мефодиевского общества. Везут в Санкт-Петербург на допрос.

Среди компрометирующих материалов - письма Шевченко. Следователь обращает внимание, что на них есть пометка "собственной рукой". Так подписывались украинские гетманы.

Больше о Пантелеймона Кулиша читайте в журнале "Країна" за 1 августа 2019 года.

"Пантелеймон Кулиш свою жизнь положил на реализацию идеи Украины в модерном понимании этого слова. Его относят к тем фигурам, которые повлияли на формирование украинской нации. Он разрабатывал понятие Украины как политический и этнический концепт, - говорит литературовед Олесь Федорук. - Написал поэмы "Украина" 1843 и "Повести об украинском народе" 1846-го. Последнее произведение историко-политический, адресованное детям. Говорил историку Николаю Костомарову: "Почему вы говорите, что вы не украинец? Что вы только с гуманистической идеи крутитесь между нами. Мы вам даем право на гражданство. Тем более, ваша мать украинка. Я не могу вас любить так, как люблю, если не считаю украинцем". В этом был весь Кулиш. И таких цитат можно привести много".