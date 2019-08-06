Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш

Украинский писатель и переводчик Пантелеймон Кулиш родился 7 августа 1819-го в селе Воронеж - теперь Шосткинский район Сумской области.

"Пантелеймон Кулиш свою жизнь положил на реализацию идеи Украины в модерном понимании этого слова. Его относят к тем фигурам, которые повлияли на формирование украинской нации. Он разрабатывал понятие Украины как политический и этнический концепт, - говорит литературовед Олесь Федорук. - Написал поэмы "Украина" 1843 и "Повести об украинском народе" 1846-го. Последнее произведение историко-политический, адресованное детям. Говорил историку Николаю Костомарову: "Почему вы говорите, что вы не украинец? Что вы только с гуманистической идеи крутитесь между нами. Мы вам даем право на гражданство. Тем более, ваша мать украинка. Я не могу вас любить так, как люблю, если не считаю украинцем". В этом был весь Кулиш. И таких цитат можно привести много.

И, в первую очередь, его знают как писателя. Что из его трудов самое ценное для украинской литературы?

Кулиш знал многие европейские языки. Перевел Библию, труд завершили Иван Пулюй и Иван Нечуй-Левицкий, и 13 пьес Уильяма Шекспира. В последние годы своей жизни больше занимался переводами. Считал, что величайшие шедевры мировой литературы должны быть переведены на украинский. Без них нация не является полноценной. Мечтал перевести и произведения Гомера. Шекспира называл Гомером нового мира. Переводами стремился приобщить Украину к достояние мировой культуры. Ему был важен европейский вектор развития украинского. В 1920-х Николай Хвылевой в контексте дилеммы Украина-Россия отмечал: "Мы ведем свою родословную от Кулиша" и имел в виду прежде всего Кулиша интеллектуализм и европейскости. Кулиш создавал традицию украинского перевода, активно экспериментировал в этом. Современное переводоведение, прежде всего в переводах из Шекспира, в значительной степени до сих пор опирается на опыт Кулиша. Писатель является автором первого украинского исторического романа "Черная рада", который сейчас является обязательным в образовательных программах. Кулиш был первым во многих инициативах, новатором в литературных формах, у него очень добротная поэзия. Прежде всего, политическая, но также и лирическая. Последнюю Иван Франко, например, высоко ценил. О поэтических произведениях Кулиша мы до сих пор недостаточно знаем, потому что полное издание его поэзии было издано еще в 1908-м. Современные издания содержат только избранные стихотворения. Я уже не говорю, что мы вообще не имеем критического издания поэзии Кулиша. И других его произведений тоже. Над таким изданием сейчас работает известный текстолог из Института литературы Николай Бондарь, и оно вскоре появится свет.

Автор: Wikipedia Пантелеймон Кулиш родился 200 лет назад Под влиянием чего Кулиш взялся за украинскую азбуку?

Когда автор издаёт тексты на украинском языке, он начинает думать, на каком правописании их печатать, это чисто практический вопрос. В 1840-х Кулиш придерживался этимологического правописания Михаила Максимовича. Во время тульской ссылки и сразу после неё употреблял "ярижки"", которая передавала украинские слова русскими буквами. Впоследствии только эту систему позволял использовать Эмский указ 1876 года, направленный на ограничение украинского слова. В 1856-м писатель перешел на собственное правописание - "кулешовку". Ею последовательно публиковал все свои тексты конца 1850-х - начале 1860-х, "кулешовкой" печатался журнал "Основа" - первый общественно-политический и литературный журнал всеукраинского масштаба, "Кобзарь" Шевчнко и другие издания. Само название "Кулешовка" придумали галичане. Эта правописания система легла в основу современного украинского правописания. Неизвестно, как бы мы сегодня писали, если бы не Кулиш. Без преувеличения можно утверждать, что под непосредственным влиянием Кулиша зарождалась новая украинская литература. Неизвестно, как бы мы сегодня писали, если бы не Кулиш

Много времени Кулиш прожил за пределами украинских земель. Как это влияло на его творчество и взгляды?

Во время ссылки он 3 года провел в Туле. Затем жил в Петербурге. После этого поступил на правительственную службу в Варшаве. После переселился на хутор Мотроновка на Черниговщине, который выкупил у братьев Белозерских. Не раз путешествовал по Европе, посещал Венецию, Вену, Париж, Прагу. Последние десятилетия жизни Кулиша связаны с хутором Мотроновка. В 1885-м хутор сгорел и Кулиш переименовал его в Ганнину Пустынь в честь жены Ганны Барвинок. Сейчас там существует музей-заповедник. Деятельность Кулиша была отчетливо связана с Западной Украины, он видел в ней большой потенциал в крайне неблагоприятных для развития украинской культуры условиях Российской империи, стремился сделать ее Пьемонтом. В 1882-1883-х поживал во Львове и даже отказался от российского подданства. Это большой поступок. Напомню, что в то он был уже пожилым человеком, имел 63 года. Историк Михаил Грушевский, например, хотя и подолгу жил во Львове и имел там собственный дом, однако от подданства никогда не видмолявся. В 1860-х галичане ассоциировали с Кулишем украинскую идею. Тогда народники только возводились на ноги и на Кулиша смотрели, как на свой флаг. Вернувшись в Российскую империю, Кулиш был лишен российского подданства, но и иностранцем он не был. Интересно, что сами жандармы не знали, как к нему относиться. Только в 1990-х ему вернули подданство. Каждый из периодов Кулиша жизни был по-своему плодотворен. В 1840-1860-х Кулиш шел в русле идей, популярных среди всего украинского общества. Позже стал более полемизировать. Одни его воспринимали и понимали, тот же Михаил Драгоманов. Другие - нет. Кулиш пересмотрел свои взгляды на роль казачества в украинской истории. Драгоманов шутил, что Кулиш начал "воевать" с казаками, будто бы они осаждали его хутор. Значительная часть украинского общества не разделяла этих взглядов Кулиша, потому что свою идеологию украинства строила на романтической героизации казачества, в которой видела народность и демократизм. Зато Кулиш стремился найти глубже украинские корни, вел родословную народа от древнерусского государства. Считал, что казацко-гайдамацкие несут в себе руины. Кулиш был культуртрегером. Видел будущее в культурном развитии, о мире, а не в революционных изменениях. Государственность опиралась на институциональный порядок, казаки своей стихией могли,, а Кулиша этот порядок много весил.

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Автор: litopys.org Портрет Кулиша, написанный Тарасом Шевченко На основе чего сблизился с Шевченко?

В автобиографии Кулиш вспоминает о своем знакомстве с Тарасом Шевченко, очень характеристическое знакомство. Шевченко зашел в комнату Кулиша и сразу с порога сказал: "Здравствуйте! А угадайте - кто?" - "Кто же, как не Шевченко ?!" Кулиш писал, что никогда не видел его и нарисованного. - "Он и есть! Нет ли в вас рюмки водки?" Между ними начался разговор, и они сразу подружились. Шевченко и Кулиша объединяла любовь к Украине, к народу, к фольклору и к её прошлому. Уже потом советская идеология противопоставляла их: мол, Шевченко -демократ, а Кулиш - аристократ и националист, конечно же, буржуазный. Противопоставляя обоих деятелей, общее между ними - труд для украинского дела - не замечалось, и это сейчас ясно. Такое искаженное представление о взаимоотношениях Кулиша и Шевченко, основанное на противопоставлении, живет до сих пор. На самом деле они многое делали вместе. Кулиш не раз редактировал поэзии Шевченка, и он прислушивался к замечаниям Кулиша, ценил их. Местами можно считать Кулиша соавтором. После Шевченко смерти Кулиш был один из первых, кто оценил его как национального поэта. Сегодняшнее представление о Шевченко как гения, поэта национального и общечеловеческого опирается на Кулишева видение, которое он явил в ряде статей над свежей могилой Шевченко, статей интеллектуально насыщенных и весьма убедительных. Кулиш больше был человеком системы, а Шевченко - внесистемным, тем, что разрушает систему. Кулиш тоже разрушал имперскую систему, но через культурную работу, через программное развитие украинского языка и литературы. Кулиша наказывают за "чрезмерную любовь к родине - Малоросии".

Пантелеймона Кулиша арестовали за участие в Кирилло-Мефодиевского братства, но не за это наказали. Что известно о его общественно-политической деятельности?

Участие Кулиша в Кирилло-Мефодиевском обществе так и не смогли доказать. На момент создания братства он жил в Петербурге. С братчиками переписывался. Так же не доказали и Шевченкову участие в братстве - поэта осудили за творчество. Кулишу инкриминировали "Повесть об украинском народе", "Украина" и роман "Михаил Чарнишенко", которые запретили и изъяли из обращения. Повесть была написана для детей старшего возраста, что у жандармов вызвало особое раздражение. В ней Кулиш стремился привить любовь к Украине, показать ее величие, героическое прошлое. В одном из пунктов приговора так и было сказано, что Кулиша наказывают за "чрезмерную любовь к родине - Малоросии". Несмотря на это, Кулиш по праву является одним из создателей братства. Он писал и работал в русле идей общества, в частности его работа была направлена ​​на народную просвета. Мало кто знает, что Кулиш в то время написал "Карманную книгу для помещиков, или Лучший, извлеченный из опыта способ управлять имением" с целью просветить помещиков. Тогда еще бытовало утопическое представление, что господ можно через просвета сделать добрыми к крепостным. Членства в политических обществах Кулиш избегал. Они начали появляться уже гораздо позже - в 1860-х-1870-х. Тогда в Российской империи зарождаются тайные революционные организации, которые имели социальный характер. Для Кулиша они были чужие. Если Кулиша нет на тысячи гривен, то он должен быть на банкноте в десять тысяч

Автор: НБУ Національним банком України було випущено презентаційну банкноту із зображенням Панетелеймона Куліша При обсуждении проекта банкноты 1 тысяча гривен упоминали о размещении на ней Пантелеймона Кулиша. Как вы относитесь к тому, чтобы он был на деньгах?

Если Кулиша нет на тысячи гривен, то он должен быть на банкноте в десять тысяч. С нашими инфляционными процессами это рано или поздно произойдет. Современная украинская современная нация обязана не Вернадскому, а Кулиша. Фигура Вернадского распропагандирована советской системой, однако идеологически он был малоросом, поэтому его россияне так легко причисляют к "своему". К украинству Вернадский относился очень осторожно. Он, в первую очередь, был человеком науки. Кулиш, зато, был человеком украинского дела.

Институт языкознания имени Александра Потебни опубликовал словарь устаревшей и редкой украинской лексики XIX в. Она встречается в произведениях писателя Пантелеймона Кулиша и других писателей того времени.