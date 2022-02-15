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среда, 16 февраля 2022 08:20

Открытие столетия: археологи нашли гробницу фараона

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Открытие столетия: археологи нашли гробницу фараона
Открытие гробницы Тутанхамона британским археологом Говардом Картером (1874–1939) стало одним из самых впечатляющих открытий в археологии.

В Египте британская экспедиция археолога Говарда Картера 16 февраля 1923-го обнаружила каменный саркофаг фараона Тутанхамона. В нем – золотой гроб с мумией. Открытие гробницы Тутанхамона явилось одним из самых впечатляющих открытий в археологии.

В то время среди археологов царило мнение, что местность в Долине царей уже изучена. Усыпальницы египетских фараонов кое-где обворовывали их же подданные через несколько лет после погребения. В 1899 году англичанин Говард Картер назначен первым главным инспектором Египетской службы древностей. Он присматривал за многими раскопками в Фивах. Впоследствии Картера нанял лорд Джордж Карнарвон по надзору за раскопками в Долине царей. Команда Картера обнаружила под старой лачугой лестницу. Они расчистили их и внизу увидели замурованную дверь. Они вели в гробницу Тутанхамона.

26 ноября 1922-го Картер с Карнарвоном, его дочерью и другими присутствующими сделал "крошечную брешь в верхнем левом углу" дверного прохода. Тогда с помощью света свечи смог разглядеть, что многие сокровища из золота и черного дерева все еще были на месте. Когда Карнарвон спросил: "Ты что-нибудь видишь?", Картер ответил известными словами "Да, удивительные вещи".

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Гробница оказалась единственной сохранившейся из тех, которые находили в Долине царей. Каменный саркофаг фараона Тутанхамона открыли – внутри обнаружили золотой гроб с его мумией. Саркофаг был золотым и содержал более 100 кг чистого золота, а также мумифицированное тело фараона. Мумия была залита большим количеством растительного масла. Она почернела и затвердела. Картеру удалось обнаружить не только большое количество драгоценностей, но и саркофаг с прахом Тутанхамона. Мумию покрывала великолепная золотая маска.

Исследовали гробницу до 1932 года. Насчитали 3,5 тыс. предметов. Общий вес золотых изделий – 110,4 кг. Сокровища и мумию были переданы в Каирский национальный музей. Сейчас саркофаг находится с мумией Тутанхамона в Долине Царей. За несколько лет 13 человек, так или иначе связанных с экспедицией, ушли из жизни при разных обстоятельствах.

13 апреля 2001 года в Египте археологи обнаружили 22 мумии, относящиеся к VI веку до нашей эры. Это хорошо сохранившиеся мумии из найденных в оазисе Бахарии, в так называемой Долине золотых мумий.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
16
февраля

Открытие столетия: археологи нашли гробницу фараона

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