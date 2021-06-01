 
Ексклюзивы
1/5
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Просмотров: 99
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Просмотров: 90
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 423
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 999
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
1 Просмотров: 531
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2610
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 531
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
6 Просмотров: 990
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1503
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1260
Фото
Все фото
14
7
17
10
3
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
Основали комитет по охране воинских захоронений
Основали комитет по охране воинских захоронений
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Ко Дню Киева опубликовали подборку старинных документов
Ко Дню Киева опубликовали подборку старинных документов
Сфотографировали автомобиль, который принадлежал семье Кеннеди
Сфотографировали автомобиль, который принадлежал семье Кеннеди
Видео
Все видео
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Интервью
1/5
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1764
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 441
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 864
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 27
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
вторник, 01 июня 2021 17:21

Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ

  Комментировать
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Латиноязычную Конституцию Филиппа Орлика в Украину из Швеции привезут впервые Фото: ukrinform

Конституцию Филиппа Орлика 1710 года привезут из Швеции и выставят в Софийском соборе в Киеве. Посмотреть на нее можно будет с 16 августа по 14 ноября 2021-го. О документе и для кого он был написан, Gazeta.ua рассказал историк Александр Алферов.

"По одной из версий, эту латиноязычную копию Конституции Филиппа Орлика нашли в горшке во время археологических раскопок. Хранится она в Шведском архиве в Стокгольме, как особо ценный памятник. В специальном хранилище, которое имеет защиту от бомбардировок. Во времена Орлика не было такого понятия - оригинал документа. Подписывали по несколько экземпляров - для запорожцев, старшины, шведов, для себя. Затем при дворе Карла XII еще несколько раз переписывали, ведь документы имели невероятное значение. Конституция переписывалась сыном Филиппа Орлика Григорием. Он имел ее при себе, мог показывать при французском дворе. Поэтому непосредственно оригинал не найдем. Но эти копии можно назвать оригинальными, так как они функционировали в делопроизводстве тех времен", - считает исследователь.

Составлялся конституционный акт в очень сложный период. После поражения шведского короля Карла XII и гетмана Ивана Мазепы под Полтавой в июне 1709-го, остатки их войск попали в город Бендеры. Это была территория Молдовы, под протекторатом турецкого султана.

"Разбитые правители намеревались выйти с территории Гетманщины только временно, а потом вернуться. В Бендерах Иван Мазепа принял решение об определении официального статуса гетмана в эмиграции. Именно Мазепа решил, что необходимо заключить договор между Карлом XII и казаками. Однако умер и его дело продолжил писарь Филипп Орлик. 5 апреля 1710 года он был избран гетманом Украины. Тогда же подписал документ, который в кириллическом варианте назывался "Договоры и постановления", а в латинском - "Пакты и конституции". Именно вторая версия документа стала основой для народного названия "Конституция Пилипа Орлика", - говорит историк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Казаки и гетман подписали конституцию

Документ состоял из преамбулы и 16 пунктов. Регулировал деятельность и жизнь на территории Украины, которую планировали отвоевать у россиян. После того намеревались восстановить церковь, экономические, политические институты. Участие в написании документа приняли гетман, казацкая старшина и запорожцы.

"Орлик подписал и засвидетельствовал его государственной печатью. Тогда же взялись за создание латиноязычной копии, которую через некоторое время передали Карлу XII. Она содержит очень много различий по сравнению с кириллическим вариантом. Сориентированная на шведские реалии. Там говорится об увеличении прав городов, уточнение городских прав законом - то есть очерчена традиция городского самоуправления Европы", - подчеркивает Александр Алферов.

Кроме этого экземпляра, в Швеции хранится еще один фрагмент договора Филиппа Орлика, но его не привезут. Ранее из Швеции в Украину привозили казацкие флаги Богдана Хмельницкого.

"Эту латиноязычную версию люди увидят впервые. На сегодняшний день знаем о трех списки Конституции. Два из них - кириллические. Находятся в Российском архиве древних актов в Москве. Один из них я опубликовал в 2010-м. Второй обнаружила в 2012 году украинско-российская команда исследователей. Надеюсь, теперь историки используют возможность и смогут поработать более тщательно с документом из Швеции. Ранее пользовались только фотографиями", - делится историк.

Документ имеет право называться конституционным актом. Он предшествовал первым конституциям, которые написали в США и Польше.

"Можем смело говорить, что это документ, который по своему юридическому значению опередил время на 60-70 лет. Он действовал когда Филипп Орлик находился с войском на Правобережье и боролся за возвращение гетманской булавы. Мы должны этим гордиться", - говорит Александр Алферов.

Первый в Украине памятник гетману Ивану Мазепе открыли в Полтаве пять лет назад, 7 мая 2016-го.

Установили на Соборной площади рядом со Свято-Успенским кафедральным собором ПЦУ. Место для монумента стало камнем столкновения с тогдашним мэром Полтавы. Изначально планировалось, что памятник установят на несколько десятков метров ближе к храму. И в горсовете в последний предоставили разрешение только на эту локацию, что критиковали местные активисты.

В день открытия документы на памятник не были оформлены, и единственная причина его установки - политическая воля тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июня

Военные расстреляли 26 людей

Хмельницкий казнил всех пленных

Самое читаемое
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6894
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 5382
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 4815
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
10
 Просмотров: 4185
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 10 Просмотров: 3582
История
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
14
 Просмотров: 1584
Музей Голодомора установил рекорд
Музей Голодомора установил рекорд Просмотров: 99
Нашли древний амулет от злых духов - как выглядит
Нашли древний амулет от злых духов - как выглядит Просмотров: 135
Военные расстреляли 26 людей
Военные расстреляли 26 людей
 Просмотров: 351
Хмельницкий казнил всех пленных
Хмельницкий казнил всех пленных
 Просмотров: 810
Больше всего комментируют
10
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
6
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
2
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
1
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Голосов: 2482
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть