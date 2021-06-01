Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ

Латиноязычную Конституцию Филиппа Орлика в Украину из Швеции привезут впервые Фото: ukrinform

Конституцию Филиппа Орлика 1710 года привезут из Швеции и выставят в Софийском соборе в Киеве. Посмотреть на нее можно будет с 16 августа по 14 ноября 2021-го. О документе и для кого он был написан, Gazeta.ua рассказал историк Александр Алферов.

"По одной из версий, эту латиноязычную копию Конституции Филиппа Орлика нашли в горшке во время археологических раскопок. Хранится она в Шведском архиве в Стокгольме, как особо ценный памятник. В специальном хранилище, которое имеет защиту от бомбардировок. Во времена Орлика не было такого понятия - оригинал документа. Подписывали по несколько экземпляров - для запорожцев, старшины, шведов, для себя. Затем при дворе Карла XII еще несколько раз переписывали, ведь документы имели невероятное значение. Конституция переписывалась сыном Филиппа Орлика Григорием. Он имел ее при себе, мог показывать при французском дворе. Поэтому непосредственно оригинал не найдем. Но эти копии можно назвать оригинальными, так как они функционировали в делопроизводстве тех времен", - считает исследователь.

Составлялся конституционный акт в очень сложный период. После поражения шведского короля Карла XII и гетмана Ивана Мазепы под Полтавой в июне 1709-го, остатки их войск попали в город Бендеры. Это была территория Молдовы, под протекторатом турецкого султана.

"Разбитые правители намеревались выйти с территории Гетманщины только временно, а потом вернуться. В Бендерах Иван Мазепа принял решение об определении официального статуса гетмана в эмиграции. Именно Мазепа решил, что необходимо заключить договор между Карлом XII и казаками. Однако умер и его дело продолжил писарь Филипп Орлик. 5 апреля 1710 года он был избран гетманом Украины. Тогда же подписал документ, который в кириллическом варианте назывался "Договоры и постановления", а в латинском - "Пакты и конституции". Именно вторая версия документа стала основой для народного названия "Конституция Пилипа Орлика", - говорит историк.

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Документ состоял из преамбулы и 16 пунктов. Регулировал деятельность и жизнь на территории Украины, которую планировали отвоевать у россиян. После того намеревались восстановить церковь, экономические, политические институты. Участие в написании документа приняли гетман, казацкая старшина и запорожцы.

"Орлик подписал и засвидетельствовал его государственной печатью. Тогда же взялись за создание латиноязычной копии, которую через некоторое время передали Карлу XII. Она содержит очень много различий по сравнению с кириллическим вариантом. Сориентированная на шведские реалии. Там говорится об увеличении прав городов, уточнение городских прав законом - то есть очерчена традиция городского самоуправления Европы", - подчеркивает Александр Алферов.

Кроме этого экземпляра, в Швеции хранится еще один фрагмент договора Филиппа Орлика, но его не привезут. Ранее из Швеции в Украину привозили казацкие флаги Богдана Хмельницкого.

"Эту латиноязычную версию люди увидят впервые. На сегодняшний день знаем о трех списки Конституции. Два из них - кириллические. Находятся в Российском архиве древних актов в Москве. Один из них я опубликовал в 2010-м. Второй обнаружила в 2012 году украинско-российская команда исследователей. Надеюсь, теперь историки используют возможность и смогут поработать более тщательно с документом из Швеции. Ранее пользовались только фотографиями", - делится историк.

Документ имеет право называться конституционным актом. Он предшествовал первым конституциям, которые написали в США и Польше.

"Можем смело говорить, что это документ, который по своему юридическому значению опередил время на 60-70 лет. Он действовал когда Филипп Орлик находился с войском на Правобережье и боролся за возвращение гетманской булавы. Мы должны этим гордиться", - говорит Александр Алферов.

Первый в Украине памятник гетману Ивану Мазепе открыли в Полтаве пять лет назад, 7 мая 2016-го. Установили на Соборной площади рядом со Свято-Успенским кафедральным собором ПЦУ. Место для монумента стало камнем столкновения с тогдашним мэром Полтавы. Изначально планировалось, что памятник установят на несколько десятков метров ближе к храму. И в горсовете в последний предоставили разрешение только на эту локацию, что критиковали местные активисты. В день открытия документы на памятник не были оформлены, и единственная причина его установки - политическая воля тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.