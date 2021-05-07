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пятница, 07 мая 2021 13:22

Президент открыл первый в стране памятник украинскому гетману
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Первый в Украине памятник гетману Ивану Мазепе открыли в Полтаве пять лет назад, 7 мая 2016-го.

Установили на Соборной площади рядом со Свято-Успенским кафедральным собором ПЦУ. Место для монумента стало камнем столкновения с тогдашним мэром Полтавы. Изначально планировалось, что памятник установят на несколько десятков метров ближе к храму. И в горсовете в последний предоставили разрешение только на эту локацию, что критиковали местные активисты.

В день открытия документы на памятник не были оформлены, и единственная причина его установки - политическая воля тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Торжественно открыл памятник гетману Ивану Мазепе в Полтаве пятый президент Украины Петр Порошенко
Фото: np.pl.ua
Почти шесть бронзовый лет памятник Ивану Мазепе хранился на территории комбината "Художник" на улице Васильковской в Киеве
14 октября 2015 бронзовый памятник Ивану Мазепе привезли в Полтаву и на один день выставили на обозрение горожан
Торжественно открыл памятник гетману Ивану Мазепе в Полтаве пятый президент Украины Петр Порошенко

Эпопея с памятником Ивану Мазепе в Полтаве тянулась почти 10 лет, из которых шесть бронзовая фигура гетмана ожидала на заднем дворе комбината "Художник", на ул. Васильковской в ​​Киеве, на разрешение от полтавской власти.

Инициатором установки памятника гетману Ивану Мазепе был председатель Полтавского областного объединения Всеукраинского общества "Просвита" Николай Кульчинский. Именно он стал популяризатором памяти Мазепы в Полтаве. Так, еще в начале 2000-х годов организованные Кульчинским культурно-художественные мероприятия под эгидой "Мазепа-фест" собирали большую аудиторию зрителей. А после Оранжевой революции глава полтавской "Просвита" предложил установить в городе полноценный памятник украинскому гетману и открыл сбор средств. Деньги на сооружение монумента, а это около 2 млн грн, собирали в Украине и диаспоре, через переводы на специальный счет, с помощью благотворительного аукциона. К делу подключились не только бизнесмены, но и много простых украинцев.

Автор: bbc.com
  Почти шесть бронзовый лет памятник Ивану Мазепе хранился на территории комбината "Художник" на улице Васильковской в Киеве
Почти шесть бронзовый лет памятник Ивану Мазепе хранился на территории комбината "Художник" на улице Васильковской в Киеве

Предварительно планировалось, что памятник откроют в день Покрова Пресвятой Богородицы - 14 октября 2009 года. Год выбрали неслучайно - именно в 2009-м в Полтаве громко отметили 300-летие Полтавской битвы. И помешала политика. Тогдашняя власть Полтавы запретила установку памятника под видом объявления моратория на строительные работы на выбранной для монумента территории.

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Привезли бронзового Мазепу в Полтаву 14 октября 2015-го, в День украинского казачества. Тогда же выставили на обозрение на Соборной площади. Планировалось, что откроют монумент через месяц, в ноябре.

Автор: poltava.to
  14 октября 2015 бронзовый памятник Ивану Мазепе привезли в Полтаву и на один день выставили на обозрение горожан
14 октября 2015 бронзовый памятник Ивану Мазепе привезли в Полтаву и на один день выставили на обозрение горожан

Но опять политика помешала, и памятник отправили на хранение. В конце концов монумент таки установили. Дата открытия запланировали на 5 мая 2016 года, но за месяц до назначенного срока перенесли на два дня позже.

И снова не обошлось без приключений: в ночь на 5 мая на монументе прогремел взрыв. В результате от постамента откололся кусок камня и остались следы копоти.

7 мая обошлось без эксцессов. На открытие памятника прибыли лично пятый президент Украины Петр Порошенко и патриарх Филарет.

Автор: facebook.com/petroporoshenko
  Торжественно открыл памятник гетману Ивану Мазепе в Полтаве пятый президент Украины Петр Порошенко
Торжественно открыл памятник гетману Ивану Мазепе в Полтаве пятый президент Украины Петр Порошенко

"Империя не жалела черной краски, чтобы исказить его образ, но это не помешало, а наоборот помогло Мазепе стать настоящим символом украинской сопротивления России, знаменем нашего движения к независимости - той цели, которую Мазепа, идя впереди своего времени, осознал уже через 50 лет после Переяслава. Вместо российской анафемы, Ивану Мазепе сегодня принадлежит настоящая украинская слава", - сказал на открытии памятника Петр Порошенко.

Авторы памятника - скульптор Николай Билык и архитектор Виктор Шевченко. Бронзовый памятник весит 2,5 т и имеет 3,2 м высоты. Вместе с постаментом высота сооружения достигает 4,5 м.

На семь лет раньше, 21 августа 2009 года в Чернигове установили бюст Ивану Мазепе. Во время открытия не обошлось без потасовок. Были также попытки вандализма, из-за чего сооружение еще трое суток, до Дня Независимости Украины, круглосуточно охраняли.

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Дата
07
мая

Президент открыл первый в стране памятник украинскому гетману

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