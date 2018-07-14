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воскресенье, 15 июля 2018 08:20

От горячей лавы спасались мокрыми шкурами

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От горячей лавы спасались мокрыми шкурами
Наибольший вулкан Европы Этна на Сицилии. Фото: Easyvoyage UK

На итальянском острове Сицилия 15 июля 1669 года завершилось крупнейшее извержение вулкана Этна, которое началось 11 марта. Погибло 100 тыс. человек. Это явление изменило облик острова настолько, что замок Урсино, расположенный у моря, оказался на расстоянии 2,5 км от берега. Этна является самым активным вулканом Европы и одним из самых активных в мире.

Этна - действующий андезито-базальтовый вулкан на острове Сицилия высотой по разным данным от 3326 до 3350 метров. Этна-вулкан превосходит ближайшего своего "конкурента" - вулкан Везувий, более чем в 2 раза. Само название Этна происходит от арабского и в переводе означает "Гора огня". Согласно различным данным, в горе Этна расположен от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается одно из селений, расположенных рядом с вулканом.

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Сначала произошел взрыв - образовалась 2-метровая трещина длиной 19 км. Из нее излучалось яркий свет. Из шести кратеров начал выходить дым и разлетались белое раскаленные камни. С седьмого кратера потекла лава. 50 мужчин из города Катания взялись делать защитную дамбу. Чтобы не получить ожогов, одели мокрые воловьи шкуры. Они отвлекли поток, но скамейка потекла на другое село. Поэтому его жители развалили дамбу. Это привело к гибели более 20 тыс. человек из Катании.

Погибли 20 000 человек, хотя, по другим данным, число жертв колебалось в 100 000 человек. Реки расплавленной лавы похоронили 50 городов, включая Пьетро, ​​Кампоротондо, Маскаль и Мистербьянко. Это самое катастрофическое извержение в истории взрывов горы Этна, ему предшествовало трехдневное мощное землетрясение,

Ученые из Открытого университета Великобритании установили, что самый вулкан Европы Этна на Сицилии сползает к Средиземному морю со скоростью 14 мм в год. Несмотря на некоторое скорость ученые убеждены, что движение может привести к катастрофическим последствиям.

Автор: Ольга Васьків
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Дата
15
июля

От горячей лавы спасались мокрыми шкурами

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