Осудили группу националистов

Чекисты с НКВД пытали украинцев в тюрьме на Стрыйской Фото: droginfo.com.ua

Показательный судебный процесс советской власти над 62 членами ОУН состоялся 7 мая 1941 года в Дрогобыче. Половине осужденных назначили высшую меру наказания.

Процесс в Дрогобыче был не первым. Советская власть и карательные органы пытались запугать и уничтожить украинское национальное движение сразу после оккупации Западной Украины в 1939 году. Чтобы не будоражить население края, действовали "законными методами". При этом избегали публичности - процессы были закрытыми.

29 октября 1940-го во Львове состоялся "Процесс первой Краевой экзекутивы". Тогда 11 членов экзекутивы обвинили в "измене Родине". Многих расстреляли в тюрьме на Лонцкого. 15-19 января также во Львове проходил "Процесс 59-ти". Студентов местных вузов - 37 юношей и 22 девушек, обвинили в принадлежности к ОУН и подготовке восстания против советской власти. 42 приговорили к смертной казни, однако расстреляли 19.

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В ходе Дрогобычского процесса за принадлежность к ОУН к смертной казни приговорили 30 человек, а 24 - до 10 лет лишения свободы. Дела восьми человек должны были пересмотреть. Вскоре президиум Верховного Совета СССР смягчил приговоры. Расстрелять приказали 26 подсудимых, 13 арестантам подтвердили 10-летние приговоры, а 19 человек осудили на сроки от семи до восьми с половиной лет.

Вскоре, 12-13 мая, в Дрогобыче прошел очередной процесс над 39 членами ОУН.

История Дрогобычских процессов остается слабо изученной, а список жертв требует уточнения.

В сети появилась интерактивная карта украинского движения сопротивления в 1941-1944 годах. Охватывает все области Украины и освещает не вcе движение сопротивления, а сеть Организации украинских националистов - бандеровцев. От областного уровне и до уровня районов. Можно наглядно увидеть, насколько разветвленным было подполье ОУН, как двигались походные группы и насколько далеко распространялось влияние украинских националистов.