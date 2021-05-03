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вторник, 04 мая 2021 09:27

Охватывает все области Украины. Создали карту националистического подполья времен Второй мировой

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Охватывает все области Украины. Создали карту националистического подполья времен Второй мировой
Историки создали карту, которая освещает распространение по Украине сети ОУН Фото: texty.org.ua

В сети появилась интерактивная карта украинского движения сопротивления в 1941-1944 годах. Охватывает все области Украины.

"Карта освещает не вcе движение сопротивления в Украине, а сеть Организации украинских националистов - бандеровцев. От областного уровне и до уровня районов. Люди, которые будут смотреть ее будут иметь визуальное представление о том, насколько разветвленным было подполье ОУН, как двигались походные группы и насколько далеко распространялось влияние украинских националистов.

Ячейки существовали даже в далеких от национализма Донецкой и Луганской областях, в Днепропетровской, Харьковской, в Крыму. Составляя ее увидели много неожиданного. Например Донецкая область лучше исследована на предмет деятельности ОУН чем Харьковщина. Лучше в Крыму, чем в Хмельницкой области. Карта разрушает стереотипы, якобы националисты существовали только на Западе Украины", - рассказывает Gazeta.ua соавтор карты, историк Игорь Бигун.

Дополнительно можно найти информацию о многих деятелей подполья, которые в послевоенные годы стали известным в диаспоре.

"Писатель Иван Багряный проживая в Ахтырке познакомился с участниками походных групп ОУН, с их помощью переехал во Львов. Рисовал, создавал патриотические тексты и стихи в главном очаге пропаганды на Волыни, в Карпатах. Затем вместе с представителями Украинского главного освободительного совета выехал на запад и оказался в Западной Германии. Разорвал связи с ОУН и в 1946 году основал собственную Украинской революционно-демократическую партию. Соратник Ивана Багряного химик Петр Шинкарь во времена окупации, как подпольщик, возглавлял отдел образования в районной управе Славянска Донецкой области.

Другим известным оуновцем был Святослав Караванский, известный филолог и диссидент. К ОУН присоединился проживая в Одессе. Имел псевдоним "Бальзак". Руководил ячейком в местном университете. Его даже выдвигали на руководящие должности в городском проводе. В последние месяцы румынской оккупации он с другими подпольщиками отступил в Румынию, и чтобы вернуться в Украину поступили в румынскую разведывательную школу. Их десантировали с самолетов на территории Украины, но схватили. Так он получил первый приговор - 25 лет ГУЛАГа", - рассказывает исследователь.

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Среди оуновцев были даже русские, бывшие комсомольцы, члены компартии или кандидаты, которые переосмысливали положение Украины в СССР. Приобщались к подполью также участники Украинской революции 1917-1921 годов, которые помнили что боролись за независимую УНР.

"Деятель Центральной Рады Кирилл Осьмак присоединился к ОУН проживая в Киеве. Затем стал президентом Украинского главного освободительного совета под псевдонимом Марко Горянский. Проживая в Мариуполе к ОУН присоединился бывший генеральный секретарь пищевых дел ЦР 56-летний Николай Стасюк. Шли в подполье старшины, казаки, которые возглавляли провода в Винницкой и Хмельницкой областях.

Литинский провод ОУН возглавляла сестра атамана Шепеля Зинаида. Одним из руководителей ОУН Черкасской области был брат атамана Зеленого и т.д. Благодаря карте гораздо больше людей узнает о таких людях и об освободительной борьбе в их регионах ", - подчеркивает Игорь бегун.

Ознакомиться с картой можно по ссылке.

Проект "Иван Франко на карте Европы" основал Международный фонд Ивана Франко. На карты Google будут наносить места, где бывал известный писатель и деятель при жизни.

"Интерактивная карта станет удобным и простым инструментом для использования, что позволит упростить доступ к информации об Иване Франко и связанным с ним местами. Все заинтересованные могут загрузить привычную карту Google и в разделе "Ваши места" добавить карту "Иван Франко", на которой будут обозначены локации с кратким описанием, координатами и маршрутом", - сообщал "Международный фонд Ивана Франко".

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