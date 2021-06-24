Останки сотен детей нашли на территории школы-интерната

 
Ексклюзивы
1/5
Питание в школах: какие изменения будут с сентября
Питание в школах: какие изменения будут с сентября
Просмотров: 153
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 270
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1233
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 243
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 648
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1827
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 756
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 162
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 207
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 558
Фото
Все фото
13
8
14
4
8
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Как выглядел разбомбленный Львов во время Первой мировой войны - подборка фото
Как выглядел разбомбленный Львов во время Первой мировой войны - подборка фото
&quot;Вы с путинскими денежными мешками?&quot; - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
"Вы с путинскими денежными мешками?" - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
80 лет назад началась немецко-советская война - фото
80 лет назад началась немецко-советская война - фото
Видео
Все видео
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Мультик развеял мифы российской пропаганды
Мультик развеял мифы российской пропаганды
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 846
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 756
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 162
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1467
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 261
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 585
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
четверг, 24 июня 2021 13:36

Останки сотен детей нашли на территории школы-интерната

  Комментировать
Останки сотен детей нашли на территории школы-интерната
Специалисты находят остатки сотен погибших детей коренного американского населения, которые проживали в школах-интернатах Фото: cbc.ca

В Канаде нашли еще одно массовое захоронение детей на месте школы-интерната.

Ужасную находку сделали с помощью подземного радара за 140 км от столицы провинции Саскачеван, города Реджайна, передает "Історична Правда".

Специалисты рассказывают, что точное количество тел детей представителей коренного населения пока неизвестно, но, вероятно, речь идет о сотнях не задокументированных захоронений.

Школа-интернат для коренного населения работала в том месте с 1899-го по 1997 год.

Председатель национальной ассамблеи коренных народов Канады Перри Бельгард заявил, что новость трагична, но не удивительна. Призвал всех канадцев встать на сторону индейцев в это чрезвычайно сложное и эмоциональное время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коренных американцев принудительно переселили

Ранее в канадском городе Камлупс с помощью радара обнаружили останки 215 детей на территории бывшей школы-интерната для коренного населения. Эту школу закрыли в 1978 году.

Найденные дети были учениками индианской школы Камлупс в Британской Колумбии, которая закрылась в 1978-м. Некоторым погибшим детям было всего три года.

По словам Розанны Казимир, инициатора раскопок, смерти никогда не были задокументированы администрацией школы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после сообщения о найденных останках заявил, что это "болезненное напоминание о позорной главе в истории нашего государства".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Останки сотен детей нашли на территории школы-интерната». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июня

В Киеве умер бывший правитель Молдовы

Французская армия зашла на территорию России

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 13979
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 9846
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6246
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 3978
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 3690
История
В Киеве умер бывший правитель Молдовы
В Киеве умер бывший правитель Молдовы
 Просмотров: 432
Семь легендарных платьев, которые навсегда вошли в историю моды
Семь легендарных платьев, которые навсегда вошли в историю моды
7
 Просмотров: 405
Французская армия зашла на территорию России
Французская армия зашла на территорию России
 Просмотров: 333
Снесли памятник советскому деятелю
Снесли памятник советскому деятелю Просмотров: 324
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 13997
Больше всего комментируют
5
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
3
Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
Голосов: 38
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть