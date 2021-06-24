Останки сотен детей нашли на территории школы-интерната

Специалисты находят остатки сотен погибших детей коренного американского населения, которые проживали в школах-интернатах Фото: cbc.ca

В Канаде нашли еще одно массовое захоронение детей на месте школы-интерната.

Ужасную находку сделали с помощью подземного радара за 140 км от столицы провинции Саскачеван, города Реджайна, передает "Історична Правда".

Специалисты рассказывают, что точное количество тел детей представителей коренного населения пока неизвестно, но, вероятно, речь идет о сотнях не задокументированных захоронений.

Школа-интернат для коренного населения работала в том месте с 1899-го по 1997 год.

Председатель национальной ассамблеи коренных народов Канады Перри Бельгард заявил, что новость трагична, но не удивительна. Призвал всех канадцев встать на сторону индейцев в это чрезвычайно сложное и эмоциональное время.

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Ранее в канадском городе Камлупс с помощью радара обнаружили останки 215 детей на территории бывшей школы-интерната для коренного населения. Эту школу закрыли в 1978 году. Найденные дети были учениками индианской школы Камлупс в Британской Колумбии, которая закрылась в 1978-м. Некоторым погибшим детям было всего три года. По словам Розанны Казимир, инициатора раскопок, смерти никогда не были задокументированы администрацией школы. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после сообщения о найденных останках заявил, что это "болезненное напоминание о позорной главе в истории нашего государства".