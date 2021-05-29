На территории бывшего интерната нашли останки более 200 детей

Некоторым погибшим детям было всего три года. Фото: Twitter

В канадском городе Камлупс с помощью радара обнаружили останки 215 детей на территории бывшей школы-интерната для коренного населения. Эту школу закрыли в 1978 году.

Об этом сообщила глава общины города Розанна Казимир, пишет ВВС. Найденные дети были учениками индианской школы Камлупс в Британской Колумбии, которая закрылась в 1978 году. Некоторым погибшим детям было всего три года.

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По словам Розанны Казимир, которая инициировала раскопки, смерти никогда не были задокументированы администрацией школы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после сообщения о найденных останках заявил, что это "болезненное напоминание о позорной главе в истории нашего государства".

В штате Мичоакан, Мексика, обнаружили автомобильный фургон, в котором лежали тела девяти человек. Среди трупов восемь мужчин и одна женщина.