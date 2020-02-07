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пятница, 07 февраля 2020 17:12

Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию

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Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Рассмотрение этого вопроса перенесли, пока свои выводы не предоставят СБУ и МИД

Агента НКВД Николая Кузнецова, что похоронен на Холме славы во Львове, не отдадут на перезахоронение в России.

Соответствующее решение принял исполком Львовского горсовета сегодня, 7 февраля.

Рассмотрение этого вопроса перенесли, пока свои выводы не предоставят СБУ и МИД.

С просьбой передать останки Кузнецова для перезахоронения на Широкореченський военно-мемориальный комплекс Екатеринбурга во Львовский горсовет обратилась племянница разведчика Маргарита Брюханова.

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"Этот вопрос нужно рассматривать в рамках государственной политики. Я знаю очень много случаев в мире, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны. Если это поможет вернуть из российского плена кого-то из наших ребят - я бы был очень счастлив", - заявил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Агент НКВД Николай Кузнецов был в партизанском отряде полковника госбезопасности Дмитрия Медведева. Действовал под псевдонимами Пауль Зиберт, Рудольф Шмидт, Николай Грачев. Выполнял террористические и провокационные задачи советского командования, которые должны были вызвать террор в ответ со стороны немецкой оккупационной власти против украинского населения - убивал руководителей немецкой администрации в Ровно и Львове.

Погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Львовской области, когда его нашли воины УПА. Похороны останков советского спецагента состоялись 27 июля 1960 во Львове на Холме Славы.

Однако есть сомнения, что останки, захороненные на Холме Славы, принадлежат именно Кузнецову.

Еще в начале 2000 годов в Львовский горсовет обращались ветераны Екатеринбурга с просьбой оказать содействие в перезахоронении Кузнецова в Екатеринбурге. Тогда комиссия по военным захоронениям отказала им.

Надгробие на могиле Николая Кузнецова неоднократно разрисовывали и воровали из него металлические буквы и цифры.

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