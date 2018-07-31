"Кузнецов - враг УПА": во Львове разрисовали советский памятник

В ночь на 30 июля во Львове активисты разрисовали памятную доску агента НКВД и героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Сергей Мазур, сообщает издание УНН.

Автор: unn.com.ua Во Львове активисты разрисовали памятник советскому герою Кузнецову

"Ночной перфоманс от С14 Львов. Кузнецов - известный НКВД-ник, который организовывал теракты и провокации против украинского населения. Переодевался в форму УПА с целью дискредитации украинских солдат. Они его, кстати, и ликвидировали", - пишет активист в своем посте.

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Автор: unn.com.ua Местные полицейские отмечают, что ничего не знают об инциденте

На могиле написали красным - "Кузнецов - враг УПА".

В полиции отмечают, что не имеют никакой информации относительно инцидента.

На прошлой неделе во Львове начинаются работы по реставрации стенописи над входом в здание Центрального государственного исторического архива. Работы будут проводить за счет известного эксперта по реставрации стенописи Маркуса Шульца, который также работал и во Львове.