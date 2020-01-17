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пятница, 17 января 2020 18:15

На месте крупнейшей битвы УПА построят мемориал

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На месте крупнейшей битвы УПА построят мемориал
Перезахоронение воинов УПА, погибших в урочище Гурбы произошло в октябре 2019-го Фото: rivne1.tv

В Здолбуновской РГА планируют построить мемориальный комплекс "Героям Гурбинском битвы". Она состоялась в Ровенской области в 1944-м между силами УПА и войсками НКВД СССР.

Ожидаемая стоимость проекта составляет более 8 млн грн. Работы начнут в этом году, так как 1 млн уже заложили на строительство в бюджет. Также возможны и дополнительные поступления на проект, сообщает "Рівне 1".

В октябре прошлого года именно в урочище Гурбы состоялось перезахоронение найденных воинов УПА. Все были молодыми ребятами в возрасте до 30 лет. Также, ежегодно в урочище Гурбы происходит чтение памяти погибших Героев. Традиционно оно проходит на третий день Пасхи.

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В апреле 1944-го разведка НКВД заметила большую концентрацию повстанческих подразделений в Кременецких лесах. 21 апреля четыре бригады Внутренних войск и кавалерийский полк при поддержке танков и штурмовых самолетов взяли лес в кольцо. В окружении оказалось шесть куреней УПА и большое соединение "Холодный Яр". Кроме того, в лесу скрывались гражданские, которые бежали от советских репрессий (около тысячи человек). Повстанцы вырыли окопы и обустроили позиционную оборону по фронтовой тактике (в условиях партизанской войны это было явлением исключительным).

В ходе операции произошло 26 боевых столкновений. Некоторые бои длились по 8 — 11 часом. Наибольший произошел во Гурбами 24 апреля, когда около пяти тысяч повстанцев оказались в окружении 15 — 30 тысяч советских солдат. Командующий Петр Олейник ( "Роман", "Эней") дал приказ на прорыв. Несмотря на численное превосходство врага воины УПА вырвались из ловушки. В боях погибло до 400 повстанцев и несколько сотен энкаведистов.

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