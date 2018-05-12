Россия просит у Львова останки спецагента НКВД Кузнецова

Автор: radiosvoboda.org Агент НКВД Николай Кузнецов выполнял террористические и провокационные задачи, которые должны были вызвать террор в ответ со стороны немецкой оккупационной власти против украинцев

Во Львовский горсовет поступило обращение от губернатора Свердловской области России с просьбой передать на перезахоронение останки спецагента НКВД Николая Кузнецова.

Его намерены перезахоронить в Екатеринбурге на Широкоречинському кладбище, поскольку Николай Кузнецов родом из Свердловской области, передает "Радио Свобода".

"Кроме обращения от российского губернатора, есть и просьба от племянницы Кузнецова со всеми подтверждающими документами об их родстве. Мы уже имеем решение Межведомственной государственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны, подписанном вице-премьером Розенко, что этот государственный орган не возражает против перезахоронения Кузнецова в России. Также письмо губернатора было направлено в СБУ, и там тоже нет возражений или замечаний. Все копии обращений с различными справками - и проект решения исполкома готов. Теперь только дело за исполкомом Львовского горсовета ", - говорит директор музея-заповедника "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

Разрешение о передаче тела будет предоставлять исполком горсовета. Специалисты говорят, львовяне могут попросить взамен от России предоставить останки одного из известных украинцев, которые были репрессированы и похоронены на чужбине. Как, например, блаженный УГКЦ Климентий Шептицкий.

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Могила Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове

Однако есть сомнения, что останки, захороненные на Холме Славы во Львове, принадлежат именно герою СССР Кузнецову.

"Для Украины - это никакой не герой, это был штатный чекист. О том, что это разведчик - это советский миф, который Россия дальше лелеет. Он занимался диверсиями и провокациями ", - говорит историк, директор музея "Тюрьма на Лонцкого" Руслан Забилый.

По его словам, агент организовывал провокации, сталкивая немецких оккупантов с украинскими националистами. Кузнецов также подбрасывал документы оуновцев у убитых тел немецких офицеров, указывая, что теракт якобы совершили украинские бойцы. Николай Кузнецов был в "черном списке" украинского подполья.

"Кузнецов был великим провокатором и убийцей. Через уничтожения им отдельных немецких чиновников страдали невинные гражданские люди. Нацисты за одного убитого чиновника "Райхскомисариату Украина" убивали десятки людей, в том числе и в Киеве. Это были большие жертвы. Опять же, партизанский отряд Медведева был сформирован чекистами и не подчинялся украинскому партизанскому штабу, а непосредственно был под структурой НКВД. Их задача была устраивать диверсии и провокации. Я уверен, что ко всем проблемам и вопросам, которые возникали на Волыни относительно межнационального конфликта, были причастны чекисты отряда Медведева", - отметил Руслан Забилый.

Автор: radiosvoboda.org Похороны Николая Кузнецова во Львове. 27 июля 1960 года

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Просьба России передать тело, может быть связано с тем, чтобы продолжить легенду о советском спецагенте НКВД, чтобы никто так и не узнал правду, погиб Николай Кузнецов в 1944 году или остался жив.

Агент НКВД Николай Кузнецов был в партизанском отряде полковника госбезопасности Дмитрия Медведева. Действовал под псевдонимами Пауль Зиберт, Рудольф Шмидт, Николай Грачев. Выполнял террористические и провокационные задачи советского командования, которые должны были вызвать террор в ответ со стороны немецкой оккупационной власти против украинского населения - убивал руководителей немецкой администрации в Ровно и Львове. Погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Львовской области, когда его нашли воины УПА. Похороны останков советского спецагента состоялись 27 июля 1960 во Львове на Холме Славы.