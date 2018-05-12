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воскресенье, 13 мая 2018 03:28

Россия просит у Львова останки спецагента НКВД Кузнецова

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Автор: radiosvoboda.org
  Агент НКВД Николай Кузнецов выполнял террористические и провокационные задачи, которые должны были вызвать террор в ответ со стороны немецкой оккупационной власти против украинцев
Агент НКВД Николай Кузнецов выполнял террористические и провокационные задачи, которые должны были вызвать террор в ответ со стороны немецкой оккупационной власти против украинцев

Во Львовский горсовет поступило обращение от губернатора Свердловской области России с просьбой передать на перезахоронение останки спецагента НКВД Николая Кузнецова.
Его намерены перезахоронить в Екатеринбурге на Широкоречинському кладбище, поскольку Николай Кузнецов родом из Свердловской области, передает "Радио Свобода".

"Кроме обращения от российского губернатора, есть и просьба от племянницы Кузнецова со всеми подтверждающими документами об их родстве. Мы уже имеем решение Межведомственной государственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны, подписанном вице-премьером Розенко, что этот государственный орган не возражает против перезахоронения Кузнецова в России. Также письмо губернатора было направлено в СБУ, и там тоже нет возражений или замечаний. Все копии обращений с различными справками - и проект решения исполкома готов. Теперь только дело за исполкомом Львовского горсовета ", - говорит директор музея-заповедника "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

Разрешение о передаче тела будет предоставлять исполком горсовета. Специалисты говорят, львовяне могут попросить взамен от России предоставить останки одного из известных украинцев, которые были репрессированы и похоронены на чужбине. Как, например, блаженный УГКЦ Климентий Шептицкий.

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  Могила Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове
Могила Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове

Однако есть сомнения, что останки, захороненные на Холме Славы во Львове, принадлежат именно герою СССР Кузнецову.

"Для Украины - это никакой не герой, это был штатный чекист. О том, что это разведчик - это советский миф, который Россия дальше лелеет. Он занимался диверсиями и провокациями ", - говорит историк, директор музея "Тюрьма на Лонцкого" Руслан Забилый.

По его словам, агент организовывал провокации, сталкивая немецких оккупантов с украинскими националистами. Кузнецов также подбрасывал документы оуновцев у убитых тел немецких офицеров, указывая, что теракт якобы совершили украинские бойцы. Николай Кузнецов был в "черном списке" украинского подполья.

"Кузнецов был великим провокатором и убийцей. Через уничтожения им отдельных немецких чиновников страдали невинные гражданские люди. Нацисты за одного убитого чиновника "Райхскомисариату Украина" убивали десятки людей, в том числе и в Киеве. Это были большие жертвы. Опять же, партизанский отряд Медведева был сформирован чекистами и не подчинялся украинскому партизанскому штабу, а непосредственно был под структурой НКВД. Их задача была устраивать диверсии и провокации. Я уверен, что ко всем проблемам и вопросам, которые возникали на Волыни относительно межнационального конфликта, были причастны чекисты отряда Медведева", - отметил Руслан Забилый.

Автор: radiosvoboda.org
  Похороны Николая Кузнецова во Львове. 27 июля 1960 года
Похороны Николая Кузнецова во Львове. 27 июля 1960 года

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Просьба России передать тело, может быть связано с тем, чтобы продолжить легенду о советском спецагенте НКВД, чтобы никто так и не узнал правду, погиб Николай Кузнецов в 1944 году или остался жив.

Агент НКВД Николай Кузнецов был в партизанском отряде полковника госбезопасности Дмитрия Медведева. Действовал под псевдонимами Пауль Зиберт, Рудольф Шмидт, Николай Грачев. Выполнял террористические и провокационные задачи советского командования, которые должны были вызвать террор в ответ со стороны немецкой оккупационной власти против украинского населения - убивал руководителей немецкой администрации в Ровно и Львове.

Погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Львовской области, когда его нашли воины УПА. Похороны останков советского спецагента состоялись 27 июля 1960 во Львове на Холме Славы.

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